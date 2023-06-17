کشف بیش از ۲۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق در گیلانغرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور محمدی اظهار کرد: مأموران پاسگاه‌های گواور و حیدریه و همچنین کاراگاهان پلیس آگاهی در ماموریت‌هایی جداگانه موفق به شناسایی چهار دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق به ارزش ۷۰۲ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی گیلانغرب همچنین از دستگیری چهار نفر در این راستا و معرفی آنها به دستگاه قضائی خبر داد.

محمدی در ادامه از دستگیری عامل تیراندازی منجر به جرح در این شهرستان و کشف یک قبضه اسلحه خبر داد.

وی افزود: پس از وقوع تیراندازی در شهرستان گیلانغرب رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و مأموران توانستند با انجام اقدامات اطلاعاتی عامل تیراندازی را که در منزل یکی از بستگانش مخفی شده بود، شناسایی و دستگیر کنند.

محمدی در پایان از کشف یک قبضه کلت کمری و ۱۹ عدد فشنگ نیز خبر داد و گفت: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.