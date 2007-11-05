شهر نیازمند همت هنرمندان است/ احداث 3میلیون متر فضای فرهنگی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که علاوه بر شهردار تهران ، دکتر مجید سرسنگی قائم ‌مقام سازمان فرهنگی هنری و دکتر غفرانی شهردار منطقه 6 و اعضای شورای عالی خانه هنرمندان از جمله عزت الله انتظامی ، دکتر مجید جوزانی ، غلامحسین امیرخانی ، بهزاد فراهانی، ایرج راد ، مصطفی اسداللهی ، طاهرشیخ‌ الحکمایی ، محمدرضا عبدالملکیان ، مهندس کامران شاهین ‌فر، دکتر محمدرضا سریر ، محمدرضا فیروزه‌ای ، معصومه مظفری رضا میرکریمی ، نصرالله ناصح پور و انوشه منصوری حضور داشتند ، در مورد فعالیت‌های خانه ی هنرمندان ایران و وضعیت انجمن‌های هنری سخن به میان آمد.

شهردار تهران در این نشست با گرامی داشت یاد و خاطره " قیصر امین پور " به اهمیت هنر و فرهنگ در کشور اشاره کرد و گفت: هنرهمچون عقل یک ودیعه الهی است که خداوند نزد بشر به امانت گذاشته و انسان ها در هر شرایطی ولو اینکه گرسنه هم باشند در ابعاد روحی ، روانی و عاطفی نیازمند هنر هستند و هر شخصی هنر را به رسمیت نشناسد در واقع خود را به رسمیت نشناخته است.

دکتر قالیباف افزود: هنر همچنین ما مدیران اجرایی را در تحقق اهدافمان کمک می کند و من این موضوع را به عنوان یک مدیر لمس کرده ام .

وی با بیان اینکه در این بخش تردید نکنید که ما پیگیر موضوع هنر هستیم ، گفت: روز شنبه در جلسه ای که در خصوص طرح جامع فضاهای فرهنگی و هنری داشتیم درباره طرح کالبدی شهر با نگاه کاملا جامع و فراگیر و رویکرد محله محوری در سطح محله ای تا شهری و ملی بحث کردیم . البته این جلسات ادامه خواهد داشت تا به نتیجه ای مثبت برسیم.

شهردار پایتخت در ادامه از احداث فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهر خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 3 میلیون متر مربع فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهر در حال احداث است که این آمار خوبی نسبت به گذشته است ولی معتقدم نباید هیچ گاه کار امروز را با گذشته مقایسه کنیم و باید کار خود را با حد مطلوب مقایسه کنیم .

قالیباف با اشاره به اینکه به عنوان مدیر شهر بدون هیچ چشمداشت و توقعی در خدمت هنر و هنرمندان هستیم ، درباره اعتمادسازی میان هنرمندان و شهرداری تهران گفت : اعتماد امری دو طرفه است و این امر میان هنرمندان و شهرداری تهران باید عینیت پیدا کند . به نظرم در زمینه اجرایی هیچ سرمایه‌ای مهم‌تر از اعتماد نیست. اعتماد به هنرمندان گفتنی نیست بلکه باید در عمل ایجاد شود. البته اولین گام را شهرداری می‌بایست بردارد و ما تلاش کرده‌ایم این گام برداشته شود.

وی در ادامه سخنان خود درباره خانه هنرمندان گفت: نمایندگان هنر تمام کشور در این نهاد گرد هم آمده‌اند و شهر نیز نیازمند همت هنرمندان است تا زیبا و قابل سکونت باشد.

قالیباف با بیان اینکه وقتی می خواهیم کار فرهنگ و هنر را دنبال کنیم در ابتدا باید ویژگی های مردم را بشناسیم ، گفت: در طول سالیان اخیر سه عنصر فرهنگ اسلامی ، فرهنگ ایرانی و حوزه روابط خارجی در امر حکومت‌داری ایران بسیار موثر بوده اند و هرگاه این سه عنصر در اداره کشورتنظیم نشده ، دولتمردان و حکومت دچار مشکل شده‌اند.

به گفته وی امروز در حوزه هنر باید بدون تعارف ، به فرهنگ اسلامی و ایرانی توجه کنیم و ما هم در این راستا تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

شهردار افزود: خانه هنرمندان ایران با توجه به قابلیت‌های بالای خود می‌تواند به خوبی هنر و فرهنگ ایران را نمایندگی کند.

وی در پایان سخنانش گفت: ما باید تلاش کنیم تا ساکنین شهر را به شهروند و جمعیت را به جامعه تبدیل کنیم ودست در دست هم ، با اعتماد به یکدیگر سبب رونق هنر در کشور شویم.

شایان ذکر است در ابتدای این نشست اعضای شورای عالی خانه هنرمندان هریک به بیان سخنانی پرداخته و خشنودی خود از حضور شهردار تهران در خانه هنرمندان ایران را ابراز داشتند.

امیرخانی : حضور شهردار در خانه هنرمندان زمینه ساز تحولات هنری است

غلامحسین امیرخانی رییس شورای‌عالی خانه هنرمندان حضور شهردار تهران در خانه هنرمندان ایران را زمینه ساز تحولاتی در امور هنری دانست و گفت: حمایت از هنرمندان باید به شکلی باشد که هنرمندان و آثارشان در بستری مناسب مورد حمایت قرار گیرند و با توجه به شناختی که از شهردار تهران داریم ، اعتقاد داریم در دوره مدیریت دکتر قالیباف کارهای ماندگاری در حوزه هنر انجام شود.

انتظامی : امیدوارم اقدامات موثر مدیریت شهری ادامه یابد

عزت الله انتظامی هم در این نشست با بیان اینکه تنها چیزی که کشور ما را نجات می دهد توجه به فرهنگ و هنر است ، گفت: هرچه توجه بیشتری به این مقوله انجام گیرد این موضوع در کلیه شئونات زندگی ما اثر خواهد گذاشت.

وی در ادامه به اقدامات هنر دوستانه شهردار تهران در دوره مدیریتش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در طول مدیریت دکتر قالیباف شاهد اقدامات موثر ایشان در حوزه هنر تهران بوده‌ایم و امیدوارم تحولات هنری درحوزه مدیریتی ایشان هر چه بهتر صورت گیرد و ادامه یابد.

راد : سازندگی های مدیریت شهری در حیطه فرهنگ و هنر کم نظیر است

ایرج راد نیز با اشاره به کمک های شهردار تهران به خانه تئاتر ایران ، سازندگی های مدیریت شهری در حیطه فرهنگ و هنر را کم نظیر دانست و گفت: ما باید هنر را به رسمیت بشناسیم زیرا احساس ما این است که هنر شکل رسمی ندارد.

فراهانی: هنوزنتوانستیم بخش خصوصی هنر را در شهر فعال کنیم

بهزاد فراهانی هم در این نشست گفت: دکتر قالیباف در دوره مدیریتی خود روحی جوان و جانی تازه در کالبد شهر ایجاد کرده است اما هنوز ما نتوانستیم بخش خصوصی هنر را در شهر فعال کنیم که باید در این زمینه نیز اقداماتی صورت گیرد.

وی افزود : یکی از راه های ایجاد تعامل بین دولتمردان و هنرمندان گسترش سخت افزارهای هنر است.

به گفته فراهانی اگر تعدادی تئاترهای کوچک ، ساده و آسان در سطح شهر احداث شود و به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود اقدامات موثری در حوزه فرهنگ و هنر انجام خواهد شد.