زمین لرزه خوی خسارت نداشت/آماده باش پایگاه های امداد و نجات

حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات زمین لرزه بعد از ظهر امروز شنبه در خوی اظهار کرد: ارزیابان جمعیت هلال احمر در روستاهای چاوش قلی و رهال خوی که کانون زلزله بوده است در حال ارزیابی خسارات احتمالی هستند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش تیمهای ارزیاب اعزامی، زلزله ۴.۷ ریشتری در منطقه خوی در استان آذربایجانغربی، هیچ گونه خسارتی نداشته است.
سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: هلالاحمر آذربایجان غربی همچنان در شعب خوی، سلماس، چایپاره و پایگاههای امداد و نجات استان در آمادهباش کامل است.
ساعت ۱۶ بعد از ظهر امروز شنبه زمین لرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر شهرستان خوی را لرزاند.
شدت این زمین لرزه به حدی بود که در شهرستانهای سلماس و چایپاره نیز احساس شد.
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