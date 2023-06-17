زمین لرزه خوی خسارت نداشت/آماده باش پایگاه های امداد و نجات

ارومیه - سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از آماده پایگاه های امداد و نجات شهرهای خوی، سلماس و چایپاره در پی وقوع زمین لرزه ۴.۷ ریشتری درخوی خبر داد و گفت: این زمین لرزه خسارت نداشت.