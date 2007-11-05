11 تبعه اردن و افغانستان از گوانتانامو آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرد: این زندانی ها پس از اجرای روند بازنگری جامع، مشمول تحویل به کشور متبوعشان شناخته شدند؛ این انتقال نشان‌ دهنده تمایل آمریکا برای خودداری از نگه داری این زندانیان بیش از حد لزوم است.

به گزارش مهر، دولت آمریکا با انتقاد شدید گروه های حقوق بشری و دیگر ناظران روبرو شده که از نقض قوانین بین‌ المللی با نگه داشتن درازمدت زندانیان در این مکان بدون دادگاهی و بدرفتاری با آنها شکایت دارند.

در حال حاضر حدود 320 زندانی در گوانتانامو حضور دارند که حدود 450 نفر از سال 2002 تاکنون از آنجا آزاد شده ‌اند.

درهمین رابطه، روز گذشته نیز خبرهایی درباره تلاشهایی در دولت آمریکا برای تعطیلی زندان گوانتانامو منتشر شد؛ این درحالی است که " دیک چنی"معاون رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان و در پاسخ به این پرسش که آیا وی با ایده "کالین پاول" وزیر امور خارجه پیشین آمریکا مبنی بر بستن گوانتانامو موافق است، تصریح کرد:"به نظر من نیاز به جایی هست تا این افراد که در جنگ جهانی علیه تروریسم دستگیر شده اند، نگهداری شوند.

لازم به ذکر است، درخواستهای زیادی برای بسته شدن این زندان از سوی محافل بین المللی صورت گرفته، اما آمریکا با شعاری موسوم به " مبارزه با تروریسم" بدون توجه به این درخواستها به اقدامات مخالف با حقوق بشر خود ادامه می دهد و بازداشت شدگان را به شدت شکنجه می کند.

دولت بوش اخیرا اعلام کرد که زندانیان گوانتانامو هیچ حقی برای اعتراض به بازداشت خود در دادگاه های فدرال آمریکا ندارند و دادخواهی صدها زندانی باید رد شود.