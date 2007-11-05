کشف بیش از یک تن مرفین در آذربایحان غربی

قاسم رشیدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: اعضای این باند این میزان مواد را در سه کامیون با پوشش بار سنگ گرانیت که از استان زاهدان بار گیری کرده بودند و قصد داشتند آن را به استان اصفهان منتقل کنند، جاسازی کرده بودند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مواد مخدر استان شب گذشته پس از انجام اقدامات اطلاعاتی در چهار اکیپ عملیاتی در پوشش لباس مبدل ماموران پلیس راه برای دستگیری اعضای این باند کمین کرده و هر سه کامیون را به اتفاق قاچاقچیان دستگیر و از آنها بیش از یک تن مواد مخدر (مرفین) کشف و ضبط کردند.

سرهنگ رشید نژاد خاطرنشان کرد: این افراد به طرز ماهرانه ای مواد مخدر را در کامیون های حاوی سنگ گرانیت جاسازی کرده بودند که بر اساس برآورد اولیه جاسازی این مواد در کامیون ها پنج تا شش میلیون هزینه در برداشته است.

وی ادامه داد: در ماه های گذشته مورد مشابهی از این باند در شهرستان مهاباد کشف و متلاشی شده که نشان از کار گسترده اعضای این باند به صورت شبکه ای در استان است.

رشید نژاد درباره تعداد اعضای باند متلاشی شده و نحوه انجام این اقدام پلیسی اطلاعاتی به خبرنگار مهر ارائه نکرد.