هشت هزار نفر در شهرستان ساوه کارت اهدا عضو دریافت کردند

محمد حسین امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد، با میانگین سنی ۱۷تا ۴۵سال حدود پنج هزار نفر زن هستند.
وی با بیان اینکه اهدا اعضا نجاتبخش جان بیماران و حافظ سلامت برای شروع زندگی جدید است، اضافه کرد: هر فرد با دریافت این کارت میتواند در صورت مرگ مغزی با اهدای اعضای خود به هشت نفر زندگی ببخشند.
امیدی بیان داشت: نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو در ساوه میتواند الگوی خوبی برای زندگی نوع بشر محسوب شود.
در شهرستان ساوه ۳۱۲نفر به همراه خانوادههایشان تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارند.
