۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

هشت هزار نفر در شهرستان ساوه کارت اهدا عضو دریافت کردند

اراک - خبرگزای مهر: رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ساوه گفت: هشت هزار و ‪ ۷۶۰‬نفر در شهرستان ساوه ‌با اعلام آمادگی، کارت اهدای عضو پس ‌از مرگ مغزی دریافت کردند.

محمد حسین امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد، با میانگین سنی ‪ ۱۷‬تا ‪ ۴۵‬سال حدود پنج هزار نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه اهدا اعضا نجاتبخش جان بیماران و حافظ سلامت برای شروع زندگی جدید است، اضافه کرد: هر فرد با دریافت این کارت می‌تواند در صورت مرگ مغزی با اهدای اعضای خود به هشت نفر زندگی ببخشند.

امیدی بیان داشت: نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو در ساوه می‌تواند الگوی خوبی برای زندگی نوع بشر محسوب شود.

در شهرستان ساوه ‪ ۳۱۲‬نفر به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارند.

