به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کوهساری در نخستین همایش استانی نکوداشت روز ملی معدن با تاکید بر اینکه بخش اکتشاف معادن استان یزد باید به سمت محدودههای بیشتری برود، از مسئولان کشوری و استانی خواست: مسیر اکتشاف معادن را تسهیل کنند تا بتوان در محدودههای بیشتر اکتشاف صورت بگیرد.
رئیس نظام مهندسی معدن استان یزد همچنین با اشاره به اینکه باید پذیرفت که به زودی معادن بزرگ استان غیر فعال میشوند، افزود: بین دو تا سه سال آینده معادن بزرگی چون سنگ آهن چغارت و چادرملو به پایان عملیات میرسند و اگر محدودههای اکتشافی بیشتری مورد بهرهبرداری قرار نگیرند، افراد زیادی بیکار میشوند و این اتفاق تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه دارد.
کوهساری با بیان اینکه باید بخش اکتشاف معادن استان را فعال کرد تا استان بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه افزایش درآمد بر معادن متمرکز شده است، مساعدت مسئولان در وزارتخانه صنعت میتواند گرهگشای بسیاری از مسائلی باشد که در حال حاضر در کشور با بنبست روبرو شده است.
کوهساری همچنین با اشاره به بحث خامفروشی در استان یزد، از فعالان حوزه معدن خواست تا از خام فروشی دست بردارند و این عناصر را تبدیل به فرآوردههای معدنی با ارزش افزوده بالا کنند.
رئیس نظام مهندسی معدن استان یزد، وضعیت صنایع پایین دستی در استان را مناسب ندانست و ابراز امیدواری کرد: پایتخت معدن کشور بتواند با حمایت مسئولان کشوری در بخش صنایع پاییندستی، فضا را برای فعالیتهای شرکتهای نوبنیاد و دانشبنیاد فراهم کند.
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