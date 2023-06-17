ورزشکار استان مرکزی قهرمان بدمینتون انتخابی نوجوانان کشور درقم شد

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان کشور انتخابی تیم ملی از روز گذشته در قم آغاز شده بود که در پایان نماینده استان مرکزی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: در دیدار فینال این مسابقات که بعد از ظهر امروز در سالن ورزشی مرحوم حامد فرهمند موحد قم برگزار شد امیرعلی احمدلو از استان مرکزی به مصاف امیرعلی محمد پور از خراسان رضوی رفت که در پایان احمدلو با پیروزی مقابل رقیب خود به عنوان اول دست یافت.

وی بیان کرد: محمد مکانیکی از مازندران و متین قاسمی از خراسان رضوی نیز در پایان این مسابقات به عنوان سومی مشترک دست یافتند.

وی افزود: این مسابقات به منظور انتخاب نفرات اعزامی تیم ملی نوجوانان کشورمان برای اعزام به مسابقات آسیای میانه برگزار شد.

فرجی ادامه داد: مسابقات آسیای میانه مردادماه امسال در کشور تاجیکستان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در مسابقات انتخابی که در قم برگزار شد ۲۴ بدمینتون باز نوجوان از ۱۲ استان کشور حضور داشتند.

وی گفت: محمد پرهام فراهانی، محمد مهدی کنعانی و محمد حسین رکاب ساز سه بدمینتون باز قمی بودند که در این رقابت‌ها حضور داشتند و تنها فراهانی و کنعانی تا مرحله یک چهارم نهایی پیش آمدند.