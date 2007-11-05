نگاه جزیره ای در وزارتخانه های مرتبط با کار وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح ساختمان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کارخانجات منطقه کرج اظهار داشت: عدم اطلاع از توانمندی وزارتخانه های مرتبط یا عدم استفاده از توانمندی های موجود، موجب هدر رفتن سرمایه های داخلی می شود.

وی خاطرنشان کرد: ساختار وزارت صنایع در کشور دچار اشکال است به نحوی که این وزارتخانه تنها به صنایع خودروسازی و صنایع مرتبط با فولاد اختصاص یافته است در حالی که این وزارتخانه باید متولی امور همه صنایع باشد و این موضوع در حال اصلاح است.

آجرلو در ادامه یادآور شد: نظام واردات در کشور یک نظام پر اشکال است به نحوی که واردات بی رویه کالا در برخی موارد صنایع و تولیدات داخلی را با بحران مواجه کرده است.

نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: عدم برخوردهای قهرآمیز و مناسب با قاچاق کالا نیز در ایجاد مشکلات صنایع دخیل است و در کشور با کالاهای قاچاق تنها در مرزها مبارزه می شود و در صورت عبور کالاها از مرز، فروش این کالاها با مشکل مواجه نمی شود.

آجرلو با اشاره به نرخ سود بانکی و عدم اجرای قانون کار به عنوان مشکلات این بخش بیان داشت: زمان بر بودن تخصیص تسهیلات به صاحبان صنایع، بالا بودن سود وام و جرایم دیرکرد وام ها هر یک صنایع را با مشکل مواجه کرده است و در این خصوص مجلس نیز در زمینه تک نرخ کردن سود وام بانکی ورود کرده است.

وی درباره قانون کار ایران ادامه داد: قانون کار در ایران بسیار غنی است اما به دلیل عدم اشراف مجریان به قوانین یا دلایل انتفاعی دیگر این قانون اجرا نمی شود و عدم اجرای این قانون باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و موانع اجرای آن برطرف شود.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس متذکر شد: در کشورمان به رغم وضع قوانین واگذاری امور به بخش خصوصی در این زمینه دچار مشکل است به نحوی که حتی در صورت واگذاری امور به بخش خصوصی به این بخش اعتماد نمی کند و به نحوی در امور مربوطه دخالت می کند.

وی بر ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و افزود: بخش های کارگری و کارفرمایی نباید جدای از یکدیگر عمل کنند و تصمیم گیری برای کارگران باید با مداخله نهادهای کارفرمایی صورت گیرد.

آجرلو در پایان بر باور توانمندی کارگران و ایجاد امنیت در سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد.

در این مراسم همچنین، سرپرست فرمانداری شهرستان کرج اظهار داشت: اشکال کار در بخش اشتغال و صنایع در ضعف مدیریت جمعی و عدم وجود آمارهای دقیق از وضعیت اشتغال در جامعه است.

محمد جواد کولیوند یادآور شد: در سیستم مدیریتی باید زنجیره ای ایجاد شود که همه بخش ها به طور هماهنگ به سمت هدف معین پیش روند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اختصاص تسهیلات به بخش اشتغال زایی برای بهره مندی و مدیریت در این امر باید وام ها به صورت مرحله ای به متقاضیان پرداخت شود تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای کار، اطلاعات دقیقی در این بخش وجود داشته باشد.

کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کارخانجات منطقه کرج در راستای کوچک کردن وظایف دولتی و رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری پیش از ظهر امروز با حضور رئیس کارگری و کارفرمایی وزارت کار، مسئولان جوامع کارگری کشوری، نمایندگان مجلس و مسئولن شهرستان راه اندازی شد.