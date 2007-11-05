کمبود اعتبارات مهمترین مشکل شهرداری یاسوج است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، بهرامی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاونین و کارشناسان شهرداری یاسوج از پروژه های عمرانی این شهر بیان داشت: در صورت پرداخت بدهی های دستگاه های اجرایی شهرداری قادر به ارائه خدمات بهینه به شهروندان خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: به منظور نظارت بر روند و چگونگی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و در دست اجرای شهرداری یاسوج هر دو هفته یک بار بازدیدی با حضور اعضای شورای شهر یاسوج انجام می گیرد و مشکلات مربوط به شهر و شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد.

بهرامی تاکید کرد: نظارت مستمر و دقیق شهرداری و شورای شهر بر پروژه های عمرانی، موجب افزایش کیفیت و تسریع در اتمام و بهره برداری از پروژه ها می شود.

وی این پروژه ها را کانال هدایت آبهای سطحی از دره گرم به رودخانه مهریان، پل ارم به ابوذر، جدول گذاری سطح شهر، خط کشی و نصب تابلوهای افقی معابر، ساختمان جدید آتشنشانی و ... نام برد و افزود: از پروژه های ذکر شده به جز پل ابوذر که هم اکنون در مرحله خاکبرداری و احداث جاده دسترسی با پیشرفت فیزیکی پنج درصد است، مابقی پروژه ها از 20 تا 100درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بهرامی اظهار داشت: این پروژه ها با اعتبار پیش بینی شده بالغ بر 64 ملیارد و 600 ملیون ریال در دست اجراست.

وی در حاشیه این بازدید برخی از شهروندان یاسوجی با شهردار و اعضای شورای شهر دیدار کردند و مشکلات مربوط به محله های خود را مطرح کردند.