مسئله «جوانی جمعیت» با نگاه انقلابی و جهادی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید منادی بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه جوانی جمعیت خوزستان که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در کنار دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نیز مجموعه‌های مردمی و رسمی و رسانه‌های مطالبه گر وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت و مسئله جمعیت باید با نگاه انقلابی و جهادی پیگیری شود، ادامه داد: در بحث داده‌های لازم و مرتبط با جمعیت، ضعف جدی وجود دارد و رسانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و مردمی اگر بخواهند به راحتی به آخرین آمار و داده‌ها و اطلاعات مرتبط با جمعیت دسترسی داشته باشند و فعالیت کنند باید دسترسی آنها تسهیل شود.

معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان یادآور شد: یکی از پیشنهادها به شورای فرهنگ عمومی در زمینه اجرای قانونی جوانی جمعیت این است که در کنار دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مجموعه‌های مردمی و رسمی و رسانه‌های مطالبه گر وجود داشته باشد چرا که هم افزایی در بسیاری از زمینه‌ها حلال مشکلات و گره گشای کار است.