30 هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضوی ظهر امروز در جلسه کمیته تبلیغات و ارتباطات دومین سفر ریاست جمهور به خراسان جنوبی تصریح کرد: از محل تخصیص اعتبارات اشتغالزایی و نیز ایجاد کارخانجات و کارگاه های جدید 30 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و 15 هزار نفر نیز در این قالب تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی درآمده اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه 100 درصد مصوبات سفر اول رئیس جمهوری به خراسان جنوبی اجرایی شده است، گفت: این مصوبات به جز مصوبات شهرستان فردوس بوده و این در حالی است که از زمان الحاق شهرستان فردوس به استان نیز توجهات بسیار ویژه ای در بخش اعتبارات به این شهرستان صورت گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بیشتر مصوبات شهرستان فردوس مطالعاتی بوده که به جد پیگیری می شود.

مرتضوی همچنین به پیشرفت های قابل توجه استان در بخش های مختلف از جمله مسکن، صنعت، کشاورزی و اشتغال اشاره کرد و گفت: در بخش اشتغال پایدار تاکنون 300 میلیارد ریال به تأیید بانک ها رسیده است.

وی یادآور شد: از نظر بسیاری از مخالفان سفرهای استانی دولت یک شعارمحسوب می شد اما به فضل الهی دولت توانست به تمامی استان ها و شهرستان ها سفر کند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: نیازهای کلان و اساسی استان خراسان جنوبی در کارگروه های تخصصی شناسایی و به آنها پرداخته خواهد شد.

مرتضوی افزود: راه آهن شرق کشور، توسعه راهها، انتقال خط هفتم ارتباطی گاز از سیستان و بلوچستان به خراسان جنوبی، انتقال خط اتان به استان، احداث چند مجتمع پتروشیمی، توسعه فرودگاه ، اماکن ورزشی و آموزشی و مراکز دانشگاهی از جمله مهمترین مباحث طرح شده در این کارگروه های تخصصی خواهد بود.

نماینده مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به خدمات قابل توجه دولت کریمه نهم گفت: همه باید در جهت اعتلای پرچم و فرهنگ ارزشی ایران اسلامی بکوشیم زیرا این پرچمی است که با خون میلیون ها بسیجی آبیاری شده است.

حجت الاسلام حسین صادقی افزود: ‌انقلاب اسلامی ما آثار و برکات فراوانی را به سراسر جهان صادر کرده و هر روز شاهد گرایش صدها نفر در دل استکبار به سوی اسلام می باشیم.

وی با اشاره به اینکه آمریکا حتی از نام مسلمانان هراس دارد، خاطر نشان کرد: ‌اینکه در زیر لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری فرزانه زندگی می کنیم، فرصتی است که خداوند فراهم کرده است و این مساله وظیفه ما را سنگین تر می کند.

نماینده مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی گفت: باید با استمداد از حضرت حق به این وظیفه به گونه ای که مطابق با شان و آبروی نظام اسلامی است عمل کنیم.