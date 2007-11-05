13 هزار بازرسی در استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امینی پیش از ظهر امروز در دیدار ناظران و بازرسان بازرگانی استان با اشاره به وجود 12 تیم بازرسی با ۴۳بازرس و ناظر در استان اضافه کرد: با توجه به وجود بیش از ۵۰هزار واحد صنفی و پنج هزار شرکت تولیدی در منطقه این تعداد بازرس در استان پاسخگو نیست.
وی کشف ۹۰هزار نخ انواع سیگار قاچاق در سه ماهه اول امسال را بخشی از موفقیت های بارزسی استان دانست و یادآور شد: امسال یک هزار و ۳۶۴پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل و پیگیری شده که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۲درصد رشد دارد.
امینی بیان داشت: بازرسان و ناظران استان روزانه بر عملکرد یک هزار و ۱۰۰عامل شیر و واحدهای توزیعی ۷۰هزار تن سیمان در منطقه نظارت دارند.
این مسئول ادامه داد: به رغم کمبود شدید نیرو، استان امسال در ارزیابی کشوری در رده ششم استان ها قرار گرفته که نشان از کار برنامه محور و تعهد بازرسان منطقه دارد.
استاندار استان مرکزی نیز در این دیدار اظهار داشت: این استان به لحاظ اهمیت کشاورزی و صنعتی، شرایط دشواری در بازرسی و نظارت دارد و کوشش بازرسان بازرگانی در این خصوص قابل تقدیر است.
عبدالله سهرابی گفت: بازرسی، تلاش برای کنترل قیمت کالاها و پیشگیری از تخلف است و قلب خدمتگزاری به مردم و عدالت محوری محسوب میشود.
وی با اشاره به این که باید فرهنگ سازی برای مشارکت فعال مردم در امر نظارتی صورت گیرد، افزود: مشارکت مردم به عنوان بازوان بازرسان و ناظران در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی استان مرکزی نیز عنوان کرد: دستگاه های نظارتی استان در سایه وحدت رویه در کنترل گرانی و تخلفات صنفی و اداری اثرگذاری بیشتری دارند.
حجت الاسلام محمد ربانی نژاد افزود: تقویت نظام بارزسی و نظارت در استان کمک زیادی به اقشار آسیب پذیر و بهبود معیشت این طیف از جامعه دارد.
در این دیدار از چهار بازرس نمونه و دو ناظر ویژه سازمان بازرگانی استان مرکزی تقدیر شد.
