13 هزار بازرسی در استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امینی پیش از ظهر امروز در دیدار ناظران و بازرسان بازرگانی استان با اشاره به وجود 12 تیم بازرسی با ‪ ۴۳‬بازرس و ناظر در استان اضافه کرد: با توجه ‌به وجود بیش از‪ ۵۰‬هزار واحد صنفی و پنج هزار شرکت تولیدی در منطقه این تعداد بازرس در استان پاسخگو نیست.

وی کشف ‪ ۹۰‬هزار نخ انواع سیگار قاچاق در سه ماهه اول امسال را بخشی از موفقیت‌ های بارزسی استان دانست و یادآور شد: امسال یک هزار و ‪ ۳۶۴‬پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل و پیگیری شده که نسبت به مدت مشابه قبل ‪ ۱۲‬درصد رشد دارد.

امینی بیان داشت: بازرسان و ناظران استان روزانه بر عملکرد یک هزار و ‪ ۱۰۰‬عامل شیر و واحدهای توزیعی ‪ ۷۰‬هزار تن سیمان در منطقه نظارت دارند.

این مسئول ادامه داد: به رغم کمبود شدید نیرو، استان امسال در ارزیابی کشوری در رده ششم استان ها قرار گرفته که نشان از کار برنامه محور و تعهد بازرسان منطقه دارد.

استاندار استان مرکزی نیز در این دیدار اظهار داشت: این استان به لحاظ اهمیت کشاورزی و صنعتی، شرایط دشواری در بازرسی و نظارت دارد و کوشش بازرسان بازرگانی در این خصوص قابل تقدیر است.

عبدالله سهرابی گفت: بازرسی، تلاش برای کنترل قیمت کالاها و پیشگیری از تخلف است و قلب خدمتگزاری به مردم و عدالت محوری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این که باید فرهنگ‌ سازی برای مشارکت فعال مردم در امر نظارتی صورت گیرد، افزود: مشارکت مردم به ‌عنوان بازوان بازرسان و ناظران در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی استان مرکزی نیز عنوان کرد: دستگاه های نظارتی استان در سایه وحدت رویه در کنترل گرانی و تخلفات صنفی و اداری اثرگذاری بیشتری دارند.

حجت‌ الاسلام محمد ربانی نژاد افزود: تقویت نظام بارزسی و نظارت در استان کمک زیادی به اقشار آسیب پذیر و بهبود معیشت این طیف از جامعه دارد.

در این دیدار از چهار بازرس نمونه و دو ناظر ویژه سازمان بازرگانی استان مرکزی تقدیر شد.