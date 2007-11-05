غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند طرح واگذاری سهام عدالت را مهمترین پروژه دولت نهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانست.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول 40هزار و 510 خانوار خراسان جنوبی سهام عدالت دریافت نموده اند، افزود: دولت نهم با هدف ترویج متعادل ثروت و درآمد و همچنین ایجاد درآمد دائمی برای اقشار کم درآمد و واگذاری فعالیت های اقتصادی خود به بخش خصوصی اقدام به واگذاری سهام عدالت کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله دوم اجرای این طرح 20 هزار و 667 خانوار دیگر نیز سهام عدالت دریافت خواهند.

طاهری با اشاره به اینکه اجرای طرح سود سهام عدالت در جامعه به منظور حمایت از قشر آسیب پذیر اجتماع صورت گرفته است، اظهارداشت: تا کنون بیش از یک میلیارد سود به صورت نمادین به افراد در این استان پرداخت شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در ادامه تعداد بیمه شدگان روستایی خدمات درمانی این استان را طی خدمت دولت نهم 961 هزار و 632 نفر عنوان کرد و افزود: در این مدت تعداد 47 هزار و 143 نفر در این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

طاهری همچنین از ایجاد هشت هزار و 687 طرح اقتصادی از محل اعتبارات بنگاه های زودبازه در استان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 513 میلیون ریال ایجاد شده است.

وی تعداد شغل ایجاد شده از طریق این طرح ها را 22هزار و 412 شغل اعلام کرد و افزود: نرخ بیکاری این استان از 16 درصد در سال 84 به 5/11درصد در سال 86 کاهش یافته است.

طاهری، جمع آوری مبلغ سه میلیارد ریال کمک مردمی و استاندار این استان را از دیگر فعالیت های حوزه اجتماعی طی دو سال گذشته در خراسان جنوبی عنوان نمود و یادآور شد: از محل این کمک ها تعداد 74 زندانی جرایم غیر عمد زندانهای خراسان جنوبی آزاد شده اند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی همچنین از پرداخت 74 میلیون ریال کمک بلاعوض توسط کمیته امداد به اقشار نیاز مند استان خبر داد و این مبلغ در قالب کمک های درمانی و امور بیمه ای، کمک هزینه ازدواج، آموزشی فرهنگی و مسکن پرداخت شده است.

وی با اشاره به واگذاری بیش از 5/69 هکتار از اراضی استان به به تعاونی ها اذعان داشت: این اراضی در قالب 241 تعاونی و برای احداث شش هزار و612 واحد مسکونی واگذار شده است.

طاهری در خصوص وام ودیعه مسکن به محرومان خراسان جنوبی گفت: در این راستا بالغ بر 9 میلیارد و 953 میلیون ریال از سوی بنیاد مسکن این استان به واجدین شرایط اعطاء شده است.