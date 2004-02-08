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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۵۸

سخنگوي نيروهاي ائتلاف درعراق :

ماهانه به طور متوسط 5 مسئول عراق كشته مي شوند

سخنگوي نيروهاي آمريكايي و انگليسي (ائتلاف) امروز يكشنبه اعلام كرد: ماهانه بين10 تا 15 حمله عليه مسئولان عراقي صورت مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال "مارك كميت " سخنگوي نيروهاي ائتلاف با بيان اين مطلب افزود: حملات روزانه عليه مسئولان سرويس امنيت و افسران پليس عراق متاسفانه افزايش يافته است .
اين درحالي است كه " نوري البدران" وزير كشور عراق 26 ژانويه گذشته اعلام كرد: از زمان سقوط حكومت ديكتاتور صدام تاكنون 300 مامور پليس عراق كشته شدند.
از سوي ديگر پليس عراق به خبرگزاري فرانسه گفته است كه يك بمب دست ساز امروزيكشنبه درمسيرعبور يك خودرو گشتي آمريكا در جاده اصلي بغداد منفجر شد .
وي افزود : اين بمب ساعت 30/13 دقيقه به وقت محلي در ورودي شمالي شاه راه  بغداد منفجر شده است. سخنگوي ارتش آمريكا درعراق تاكنون خبر انفجار عبور يك خودروگشتي را تاييد نكرده است و از هرگونه اظهار نظر درباره اين حادثه خودداري كرده است .

کد مطلب 58130

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