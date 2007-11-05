88 هزار دام در شهرستان محلات واکسینه شدند

عباس رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در این طرح ‪ ۹‬هزار راس علیه بیماری آبله و شاربن و بیش از ‪ ۵۶‬هزار گوسفند و دو هزار و ‪۳۰۰‬ راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی از فعالیت های انجام شده را واکسینه کردن ‪ ۱۰‬هزار بره و بزغاله، دو هزار و ‪ ۴۰۰‬گوسفند و یک هزار و ‪ ۱۲۰‬راس گاو و گوساله علیه بیماری تب مالت ذکر کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی واکسیناسیون علیه انگل‌های خارجی دام و سم پاشی ضد انگل های جایگاه دام را ز دیگر اقدامات دامپزشکی این شهرستان برشمرد.

شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی واقع شده است و دارای ‪ ۱۲‬هزار دام سنگین و ‪ ۹۵‬هزار دام سبک است.