88 هزار دام در شهرستان محلات واکسینه شدند

عباس رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در این طرح ۹هزار راس علیه بیماری آبله و شاربن و بیش از ۵۶هزار گوسفند و دو هزار و ۳۰۰ راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.
وی از فعالیت های انجام شده را واکسینه کردن ۱۰هزار بره و بزغاله، دو هزار و ۴۰۰گوسفند و یک هزار و ۱۲۰راس گاو و گوساله علیه بیماری تب مالت ذکر کرد.
رئیس شبکه دامپزشکی واکسیناسیون علیه انگلهای خارجی دام و سم پاشی ضد انگل های جایگاه دام را ز دیگر اقدامات دامپزشکی این شهرستان برشمرد.
شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی واقع شده است و دارای ۱۲هزار دام سنگین و ۹۵هزار دام سبک است.
نظر شما