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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۲۳

88 هزار دام در شهرستان محلات واکسینه شدند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی محلات گفت: ‪ ۸۸‬هزار دام سبک و سنگین این شهرستان علیه بیماری‌های مختلف واکسینه شدند.

عباس رادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در این طرح ‪ ۹‬هزار راس علیه بیماری آبله و شاربن و بیش از ‪ ۵۶‬هزار گوسفند و دو هزار و ‪۳۰۰‬ راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی از فعالیت های انجام شده را واکسینه کردن ‪ ۱۰‬هزار بره و بزغاله، دو هزار و ‪ ۴۰۰‬گوسفند و یک هزار و ‪ ۱۲۰‬راس گاو و گوساله علیه بیماری تب مالت ذکر کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی واکسیناسیون علیه انگل‌های خارجی دام و سم پاشی ضد انگل های جایگاه دام را ز دیگر اقدامات دامپزشکی این شهرستان برشمرد.

شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی واقع شده است و دارای ‪ ۱۲‬هزار دام سنگین و ‪ ۹۵‬هزار دام سبک است.

کد مطلب 581301

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