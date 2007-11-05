سازمان اتوبوسرانی کرمان سه میلیارد تومان بدهی دارد

شهردار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به سهمیه بندی سوخت و اقبال مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی عملکرد سازمان اتوبوسرانی بسیار حساس شده است.
ابولقاسم سیف الهی تصریح کرد: درآمد سازمان اتوبوس رانی کرمان و حومه در سال 85 یک میلیارد و 400 میلیون تومان و بدهی آن را در حال حاضر سه میلیارد تومان برآورد کرد.
سیف الهی گفت: در سیستم اتوبوسرانی به دلیل ارتباط مستقی با مردم ارزیابی کارایی به صورت مستقیم با نظر مردم صورت می گیرد.
وی خاطر نشان کرد: این سازمان به دلیل کمبود اعتبارات دچار مشکل شده است، بطوریکه قادر به احیا کردن 60 دستگاه اتوبوس غیرفعال نیست.
شهردار کرمان گفت: برای حل مشکلات این سازمان باید 30 درصد از مسئولیت این سازمان به بخش خصوصی واگذار شود.
وی یاد آور شد: باید خطوطی را که درآمد بیشتری دارند، به بخش خصوصی واگذار کنیم تا اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد.
نظر شما