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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

سازمان اتوبوسرانی کرمان سه میلیارد تومان بدهی دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: شهردار کرمان گفت: سازمان اتوبوسرانی کرمان سه میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که درآمد آن در سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

شهردار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به سهمیه بندی سوخت و اقبال مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی عملکرد سازمان اتوبوسرانی بسیار حساس شده است.

ابولقاسم سیف الهی تصریح کرد: درآمد سازمان اتوبوس رانی کرمان و حومه در سال 85 یک میلیارد و 400 میلیون تومان و بدهی آن را در حال حاضر سه میلیارد تومان برآورد کرد.

سیف الهی گفت: در سیستم اتوبوسرانی به دلیل ارتباط مستقی با مردم ارزیابی کارایی به صورت مستقیم با نظر مردم صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: این سازمان به دلیل کمبود اعتبارات دچار مشکل شده است، بطوریکه قادر به احیا کردن 60 دستگاه اتوبوس غیرفعال نیست.

شهردار کرمان گفت: برای حل مشکلات این سازمان باید 30 درصد از مسئولیت این سازمان به بخش خصوصی واگذار شود.

وی یاد آور شد: باید خطوطی را که درآمد بیشتری دارند، به بخش خصوصی واگذار کنیم تا اقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد.
 

کد مطلب 581302

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