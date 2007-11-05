سازمان اتوبوسرانی کرمان سه میلیارد تومان بدهی دارد

شهردار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت

با توجه به سهمیه بندی سوخت و اقبال مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی عملکرد سازمان اتوبوسرانی بسیار حساس شده است

ابولقاسم سیف الهی تصریح کرد

درآمد سازمان اتوبوس رانی کرمان و حومه در سال

یک میلیارد و

میلیون تومان و بدهی آن را در حال حاضر

میلیارد تومان برآورد کرد

85400سه

سیف الهی گفت : در سیستم اتوبوسرانی به دلیل ارتباط مستقی با مردم ارزیابی کارایی به صورت مستقیم با نظر مردم صورت می گیرد .

وی خاطر نشان کرد

این سازمان به دلیل کمبود اعتبارات دچار مشکل شده است، بطوریکه قادر به احیا کردن

دستگاه اتوبوس غیرفعال نیست

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شهردار کرمان گفت

برای حل مشکلات این سازمان باید

درصد از مسئولیت این سازمان به بخش خصوصی واگذار شود

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