عملیات احداث مرکز MRI گچساران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، فرماندار گچساران بعد ازظهر امروز در آیین کلنگ زنی این مرکز در گچساران گفت: این مرکز در زمینی به مساحت 400 متر مربع و با اعتبار بالغ بر 20 میلیارد ریال که 16میلیارد ریال جهت خرید و شش میلیارد ریال هم برای احداث ساختمان آن هزینه می شود، احداث می شود.

منوچهر حبیبی مرکز MRI را یکی از نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان گچساران عنوان کرد و بیان داشت: بیماران این شهرستان جهت گرفتن این عکس به مراکز درمانی شیراز، اهواز و یاسوج مراجعه می کنند.

وی کمبود پزشک متخصص مغز و اعصاب را یکی دیگر از مشکلات بخش بهداشت درمان در این شهرستان ذکر کرد و خواستار مساعدت مسئولان استانی در این خصوص شد.

همچنین پروژه آبرسانی به روستای آبریگون با 82خانوار و 353 نفر جمعیت با اعتبار هزینه شده یک میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.