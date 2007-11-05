  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

عملیات احداث مرکز MRI گچساران آغاز شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی مرکزMRI گچساران با حضور سید مسعود حسینی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مسئولان محلی این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، فرماندار گچساران بعد ازظهر امروز در آیین کلنگ زنی این مرکز در گچساران گفت: این مرکز در زمینی به مساحت 400 متر مربع و با اعتبار بالغ بر 20 میلیارد ریال که 16میلیارد ریال جهت خرید و شش میلیارد ریال هم برای احداث ساختمان آن هزینه می شود، احداث می شود.

منوچهر حبیبی مرکز MRI را یکی از نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان گچساران عنوان کرد و بیان داشت: بیماران این شهرستان جهت گرفتن این عکس به مراکز درمانی شیراز، اهواز و یاسوج مراجعه می کنند.

وی کمبود پزشک متخصص مغز و اعصاب را یکی دیگر از مشکلات بخش بهداشت درمان در این شهرستان ذکر کرد و خواستار مساعدت مسئولان استانی در این خصوص شد.

همچنین پروژه آبرسانی به روستای آبریگون با 82خانوار و 353 نفر جمعیت با اعتبار هزینه شده یک میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.

سید حجت الله سجادی مدیرکل آب و فاضلاب روستایی استان گفت: برای اجرای این پروژه دو حلقه چاه به عمق 220متر احداث شد ولی به دلیل کمبود آب یک حلقه چاه دیگر در فاصله سه کیلومتری این روستا حفر و آب آن از طریق دو منبع با شبکه گذاری به روستا منتقل شده است.

کد مطلب 581303

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها