۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۰۲

محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اعلام شد

پلیس راه ناجا طی اطلاعیه ای با توجه به تعطیلی روز سه شنبه 15/8/86 و حجم سفر در تعطیلات آخر هفته به منظور افزایش ایمنی و ایجاد کشش و روانی و تسهیل در امر عبور و مرور محدودیتهای ترافیکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده در اطلاعیه پلیس راه ناجا به شرح ذیل است:

 
1- تردد موتورسیکلت از روز سه شنبه مورخ 15/8/86  الی روز شنبه مورخ 19/8/86 از محور کندوان ( کرج - چالوس ) ،هراز ، فیروزکوه، قزوین - رشت ، ساوه - همدان و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

2- محور کرج - چالوس
الف- تردد کامیونها از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع می باشد.
ب- از ساعت 14 الی ساعت 22 روز جمعه مورخ 18/8/86  تردد کلیه وسایل نقلیه از محور کندوان از کرج به سمت چالوس ممنوع و از ساعت 30/16 تا ساعت 22 روز جمعه مورخ 18/8/86  تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد ( دزدین ) به سمت کرج یکطرفه می باشد.

3- محور هراز
از ساعت 7 الی ساعت 22 روز سه شنبه مورخ 15/8/86  و از ساعت 13 روز پنجشنبه الی ساعت 22 روز جمعه مورخ 18/8/86 تردد کلیه تریلرها وکامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از محور هراز ممنوع است.

4- محور ساوه - همدان
از ساعت 7 الی ساعت 22 روز جمعه مورخ 18/8/86  تردد کلیه تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها و کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساوه به همدان ( از ساوه تا دو راهی قزوین - همدان ) و بالعکس ممنوع می باشد.

5- محور دماوند
از ساعت 7 الی ساعت 22 روز سه شنبه مورخ 15/8/86  و از ساعت 13 روز پنجشنبه الی ساعت 22 روز جمعه مورخ 18/8/86  ترد کلیه تریلرها به استثنای تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از تهران به طرف قائم شهر و بالعکس ممنوع می باشد.

6- محور قزوین - رشت
تردد تریلرها و کامیونها به استثنای تریلرها وکامیونهای حامل مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی ساعت 22 روز جمعه  مورخ 18/8/86  از محور قزوین - رشت و بالعکس ممنوع می باشد.

تبصره 1: هر گونه تغییر درکاهش و یا افزایش ساعات محدودیت با کسب مجوز از پلیس راه ناجا انجام می شود.

تبصره 2 : رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر محدودیت در حرکتند، موظفند بنحوی برنامه ریزی و تردد نمایند، که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر این صورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می آید.

