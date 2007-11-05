سپاه پاسداران یکی از قویترین ارتشهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فرماندهی کل سپاه ، سردار سرلشگر پاسدار محمد علی جعفری در مراسم صبحگاه مشترک نیروی هوایی سپاه، با اعلام این مطلب افزود: روحیه انقلابی، ایمان و معنویت زمانی که با آمادگی های دفاعی و انبوهی از تجهیزات نظامی تلفیق شود؛ قدرتی می سازد که بزرگترین ارتش دنیا هم توان عملی کردن تهیدات خود را نخواهد داشت.

فرمانده کل سپاه گفت: استقامت و پایداری مردم ومسئولان نظام جمهوری اسلامی در کنار آمادگی دفاع همه جانبه نیروهای مسلح قدرتی را پدید اورده که حتی قدرتهای فرا منطقه ای هم نمی توانند خیال تجاوز به ایران را در سر بپرورانند.

وی با تاکید بر شناخت ابعاد واقعی آمادگی توسط نیروهای سپاه ، تصریح کرد: سپاه همه امتیازات ارتشهای بزرگ دنیا را داراست؛ چرا که سلاحها و تجهیزاتی در اختیار دارد که در دوران دفاع مقدس کمتر از آنها برخوردار بود. اما علاوه بر این ها ، پاسداران انقلاب اسلامی ویژگیهای خاصی دارند که آنان را از سایر نیروهای نظامی دنیا متمایز کرده است.

سردار جعفری دنیا طلبی و مادی گرایی را آفت بزرگ نیروهای دفاع انقلاب دانست و با اشاره به تهدیدات مختلف فرهنگی، سیاسی ، دفاعی و امنیتی گفت: در هیچ برهه ای از انقلاب ، تهدیدات تا این حد گسترده نبوده و ما باید با هوشیاری ، بصیرت و حضور درمیدانهای دفاع از انقلاب پیرو رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا باشیم .

وی با بیان این مطلب که یک پاسدار باید بداند برای چه سلاح به دست می گیرد و آموزش می بیند، گفت: همواره تهدیدات گوناگونی متوجه حرکت توفنده انقلاب اسلامی بوده و هست، لذا آنچه دشمن را ازتهدید باز می دارد، آمادگی دفاع همه جانبه است.

سردار جعفری با تاکید بر تلاش پاسداران برای تقویت ابعاد دفاعی سازمان سپاه خاطرنشان کرد: شما مردان روزهای حماسه و ایثار سالهای دفاع مقدس، گنجینه های ارزشمندی هستید که باید با انتقال تجربیات گرانبهای خود به نسل جدید، روحیه مقاومت و شهادت طلبی را در میان نسلهای آینده سپاه تداوم ببخشید.