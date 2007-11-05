۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۵۰

امروز با حضور در مرکز 1888:

مسئولان معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران پاسخگوی مشکلات مردم بودند

مسئولان معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران ، صبح امروز با حضور در مرکز نظارت همگانی 1888 ، پاسخگوی مشکلات شهروندان در حوزه شهرسازی و معماری بودند .

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، امروز در چهل و پنجمین جلسه ارتباط مستقیم مسئولان با مردم ، حاضر شدند و در جلسه ای دو ساعته پاسخگوی سوالات مردم در این حوزه بودند .

بر اساس این گزارش ، از ابتدای راه اندازی این مرکز تا کنون ، 39 درصد انتقاد و 28 درصد شکایت در این حوزه دریافت شده است و در مجموع 88 درصد ازاین پیام ها رسیدگی شده است .

بر این اساس ، سه درصد از شهروندان از عملکرد معاونت شهرسازی و معماری تجلیل کرده اند و رسیدگی به 12 درصد پیام های اقدام نشده نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد.

