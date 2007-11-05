جشنواره شعر زنان در کرمان برگزار می شود

مشاور استاندار کرمان در امور بانوان در گفتگو با مهر اظهار داشت : اولین جشنواره شعر زنان بهمن ماه امسال در کرمان برگزار می شود .

رویا دیوان بیگی تصریح کرد : هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی و معرفی زنان شاعره کرمان به شعرا و هنر دوستان استان کرمان است .

دیوان بیگی گفت : تا کنون 70 اثر به دبیر خانه این جشنواره فرستاده شده است که آثار برتر جشنواره در یک کتاب چاپ و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت .