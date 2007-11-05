جشنواره شعر زنان در کرمان برگزار می شود

مشاور استاندار کرمان در امور بانوان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین جشنواره شعر زنان بهمن ماه امسال در کرمان برگزار می شود.
رویا دیوان بیگی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی و معرفی زنان شاعره کرمان به شعرا و هنر دوستان استان کرمان است.
دیوان بیگی گفت: تا کنون 70 اثر به دبیر خانه این جشنواره فرستاده شده است که آثار برتر جشنواره در یک کتاب چاپ و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
مشاور استاندار گفت: طبق برنامه از قبل اعلام شده جشنواره لباس بانوان نیز جهت معرفی الگوهای برتر لباس بانوان دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
