۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

جشنواره شعر زنان در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار کرمان از برگزاری نخستین جشنواره شعر بانوان در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

مشاور استاندار کرمان در امور بانوان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین جشنواره شعر زنان بهمن ماه امسال در کرمان برگزار می شود.

رویا دیوان بیگی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی و معرفی زنان شاعره کرمان به شعرا و هنر دوستان استان کرمان است.

دیوان بیگی گفت: تا کنون 70 اثر به دبیر خانه این جشنواره فرستاده شده است که آثار برتر جشنواره در یک کتاب چاپ و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

مشاور استاندار گفت: طبق برنامه از قبل اعلام شده جشنواره لباس بانوان نیز جهت معرفی الگوهای برتر لباس بانوان دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
