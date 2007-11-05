اداره ارشاد کرج ضرب و شتم خبرنگار کرجی را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین شاه علی اظهار داشت: فهم نادرست از رسالت خطیر مطبوعاتی باعث شد افرادی در صدد مسموم کردن فضای مطبوعات شهرستان برآیند و با حمله و سو قصد به جان یکی از فعالان عرصه اطلاع رسانی قصد ایجاد رعب و رسیدن به امیال شوم خود را داشتند.

وی افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ضمن احترام به حریم آزادی قلم و اطلاع رسانی با تکیه بر قانون و اصرار بر قانونمند شدن فعالیت های مطبوعاتی این گونه اعمال زشت و ناپسند را محکوم می کند.

این مسئول در ادامه خواستار رسیدگی سریع دستگاه قضایی و هوشیاری هر چه بیشتر شهروندان و اصحاب رسانه شد.

به دنبال مجروحیت اباصلت عابد جمعی از فعالان مطبوعاتی کرج و نیز مشاور مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج از وی عیادت کردند.

در این دیدار باقر قربانی و خبرنگاران کرجی ضمن اظهار تاسف از این اتفاق ناگوار، خواهان پیگری جدی موضوع از سوی مسئولان و مطبوعات و تامین امنیت جانی خبرنگاران شدند.

صبح شنبه هفته جاری اباصلت عابد مقابل دفتر کارش مورد ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه گوش و صورت، سینه و شکم و دست به شدت مجروح شد.