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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۱۵

نخستین جشنواره سوزن دوزی کشور در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از برگزاری اولین جشنواره سوزن دوزی کشور در کرمان خبر داد.

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره سوزن دوزی‌ های کشور با عنوان "پته" با شرکت هنرمندان پنج استان کشور، دی ماه امسال در استان کرمان برگزار می‌ شود.

وی خاطرنشان کرد: این جشنواره به منظور حمایت از پته دوزان، بازاریابی و همچنین معرفی پته و تجلیل از پیشکسوتان سوزن دوزی برگزار می‌شود.

کارنما هزینه برگزاری این جشنواره را 70 میلیون تومان عنوان و خاطر نشان کرد: در این جشنواره استان ‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان و مازندران که در حرفه سوزن دوزی فعال هستند، شرکت دارند.

پته یکی از صنایع دستی سنتی در استان کرمان است که طور عمده توسط بانوان انجام می شود.

کد مطلب 581317

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