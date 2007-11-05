نخستین جشنواره سوزن دوزی کشور در کرمان برگزار می شود

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره سوزن دوزی های کشور با عنوان "پته" با شرکت هنرمندان پنج استان کشور، دی ماه امسال در استان کرمان برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره به منظور حمایت از پته دوزان، بازاریابی و همچنین معرفی پته و تجلیل از پیشکسوتان سوزن دوزی برگزار میشود.
کارنما هزینه برگزاری این جشنواره را 70 میلیون تومان عنوان و خاطر نشان کرد: در این جشنواره استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان و مازندران که در حرفه سوزن دوزی فعال هستند، شرکت دارند.
پته یکی از صنایع دستی سنتی در استان کرمان است که طور عمده توسط بانوان انجام می شود.
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