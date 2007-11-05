نخستین جشنواره سوزن دوزی کشور در کرمان برگزار می شود

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : نخستین جشنواره سوزن دوزی‌ های کشور با عنوان " پته " با شرکت هنرمندان پنج استان کشور، دی ماه امسال در استان کرمان برگزار می‌ شود .

وی خاطرنشان کرد : این جشنواره به منظور حمایت از پته دوزان، بازاریابی و همچنین معرفی پته و تجلیل از پیشکسوتان سوزن دوزی برگزار می‌شود .

کارنما هزینه برگزاری این جشنواره را 70 میلیون تومان عنوان و خاطر نشان کرد : در این جشنواره استان ‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان و مازندران که در حرفه سوزن دوزی فعال هستند، شرکت دارند .