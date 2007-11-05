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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۳۷

هفته آینده؛

طالبانی به کویت می رود

طالبانی به کویت می رود

رئیس جمهوری عراق هفته آینده برای دیدار و گفتگو با مقامهای بلندپایه کویت از جمله امیر این کشور، به کویت سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السیاسه کویت، جلال طالبانی در این سفر دو روزه با مقامهای کویتی درباره آخرین تحولات عراق و همچنین تلاشهای انجام شده برای برقراری امنیت و ثبات دراین کشور مذاکراتی انجام می دهد.

این سفر در چارچوب سفر دوره ای رئیس جمهوری عراق پس از برگزاری کنفرانس بین المللی استانبول درباره عراق برگزار می شود. این کنفرانس روز شنبه 12 بهمن با صدور بیانیه ای با تاکید بر حمایت از دولت عراق و مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای دست زدن به حملات تروریستی علیه کشورهای همسایه به کار خود پایان داد.

این روزنامه به کشورهایی که طالبانی قرار است علاوه بر کویت، به آنها سفر کند، اشاره ای نکرد.

کد مطلب 581321

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