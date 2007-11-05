فرگوسن جریمه می شود / اتحادیه فوتبال انگلستان بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسایت " فوتبال 365"، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد ، " هوارد وب" داور دیدار حساس تیم او مقابل آرسنال را در حالی به جانبداری از تیم حریف متهم کرد که سران اتحادیه فوتبال انگلستان از اظهارات این مربی ابراز تعجب کرده اند چرا که بر این باورند داور قضاوت خیلی خوبی در این بازی داشته است.

اتحادیه فوتبال هنوز هیچ حکمی در خصوص فرگوسن صادر نکرده اما به نظر می رسد بزودی بابت اظهارات این مربی از او توضیح بخواهد.

دیدار تیم های آرسنال و منچستریونایتد در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر با گل دیرهنگام ویلیام گالاس با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.