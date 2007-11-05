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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

فرگوسن جریمه می شود / اتحادیه فوتبال انگلستان بررسی می کند

فرگوسن جریمه می شود / اتحادیه فوتبال انگلستان بررسی می کند

سرآلکس فرگوسن پس از انتقاد شدیداللحن از داور دیدار تیم های آرسنال - منچستریونایتد مبنی بر جانبداری از تیم میزبان از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان جریمه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسایت " فوتبال 365"، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد ، " هوارد وب" داور دیدار حساس تیم او مقابل آرسنال را در حالی به جانبداری از تیم حریف متهم کرد که سران اتحادیه فوتبال انگلستان از اظهارات این مربی ابراز تعجب کرده اند چرا که بر این باورند داور قضاوت خیلی خوبی در این بازی داشته است.

اتحادیه فوتبال هنوز هیچ حکمی در خصوص فرگوسن صادر نکرده اما به نظر می رسد بزودی بابت اظهارات این مربی از او توضیح بخواهد.

دیدار تیم های آرسنال و منچستریونایتد در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر با گل دیرهنگام ویلیام گالاس با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

کد مطلب 581323

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