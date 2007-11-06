به گزارش خبرگزاری مهر، روز اول نشست به میزگرد تخصصی با موضوع «مبانی نظری گفت‌و‌گو» ( گفت‌وگوی « من» و «دیگری») اختصاص دارد.

در این نشست دکتر یوسف اباذری، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر عبدالکریم رشیدیان، دکتر سید مصطفی محقق داماد و دکتر ضیاء موحد گفتگو خواهند کرد.

روز دوم نشست به مراسم بزرگداشت استاد گرانقدر دکتر محسن جهانگیری ( استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران) اختصاص دارد. در این نشست آقایان: دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر محمد خوانساری، دکتر رضا داوری و دکتر کریم مجتهدی درباره شخصیت، آراء و آثار دکتر محسن جهانگیری سخن خواهند گفت.

هر دو روز نشست در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و ساعت 15 برگزار می‌شوند. این نشست با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران و کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار می‌شود.

انجمن حکمت و فلسفه ایران که زیر نظر مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران فعالیت می‌کند در سال 1384 به ثبت رسیده است.