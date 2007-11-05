زینی وند و بگیرپای به فینال راه یافتند/ ژاپن غایب بزرگ نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضورجودوکاران 19 کشورآسیایی و درغیاب ژاپن ساعت 7 صبح امروزبه وقت تهران در تالار ورزشی "آی تک" با پیروزیهای پی در پی نوجوانان کشورمان آغاز شد.

نوجوانان کشورمان در مجموع 18 بار در مسابقات صبح به روی تاتامی رفتند که حاصل آن 12 پیروزی و 6 شکست بود.

در وزن 42 کیلوگرم محمدملک محمدی دو مبارزه اول خود مقابل عراق و یمن را با ضربه فنی به سود خود خاتمه داد. وی دربازی سوم هم نپال را ضربه فنی کرد. ملک محمدی دردور چهارم مقابل هند قرار گرفت و درحالیکه دو جودوکار با تساوی به کارخود پایان دادند حریف هندی با رای داوران به پیروزی دست یافت. ملک محمدی باید برای کسب مدال برنز در جدول بازنده ها تلاش کند.

حسین بنا در وزن 46 کیلوگرم مبارزه دور نخست خود را به نماینده قزاقستان واگذارکرد. وی درگروه بازنده ها ازبکستان را شکست داد. بنا در صورت پیروزی در مبارزه بعدی خود مقابل نپال به مدال برنز دست پیدا می کند.

ایمان زینی وند در وزن 50 کیلوگرم به دیدار پایانی راه یافت. وی پس از استراحت در دور نخست، در بازی دوم چین تایپه را با ضربه فنی شکست داد. سپس جودوکاری از قزاقستان را هم با همین نتیجه از پیش برداشت و به بازی پایانی راه یافت. زینی وند برای کسب مدال طلا باید از سد جودوکار ازبکستانی بگذرد.

دروزن 55 کیلوگرم احمدبگیرپای در دو مبارزه نخست خود ازبکستان و نپال را با ضربه فنی از پیش رو برداشت و با برتری مقابل جودکاری از یمن به بازی نهایی راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال طلا به دیدار جودوکاری از مغولستان خواهد رفت.

در 60- کیلوگرم محمدرضا قربان لو به یمن و قزاقستان باخت و حذف شد.

دو سنگین وزن تیم ملی نوجوانان نیز مبارزات خود را انجام دادند. محمد شیخ فخرالدینی در وزن 66- کیلوگرم ابتدا به ازبکستان باخت ولی در جدول بازنده ها اولین مبارزه خود مقابل عراق را با پیروزی پشت سر گذاشت و در صورت برتری مقابل جودوکار نپالی به مدال برنز دست خواهد یافت.

ضمن اینکه در وزن 66+ کیلوگرم مصیب عزیزالهی در بازی اول خود جودوکار قزاقستان را شکست داد. وی در صورت برتری مقابل نماینده عراق به بازی پایانی راه پیدا می کند.