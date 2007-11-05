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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

حوزه هنری استان مرکزی از آثار دینی حمایت می کند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس نمایندگی سازمان ملی جوانان استان مرکزی گفت: حوزه هنری استان مرکزی در راستای شکوفایی استعدادهای جوانان از آثار هنری دینی آنها حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد جمال باقری ظهر امروز در مراسم تقدیر از هنرمندان حوزه هنری استان مرکزی که در نمایشگاه ماه رمضان شرکت داشتند، افزود: این سازمان در راستای اهداف و وظایف خویش آماده حمایت ‌از هنرمندان جوان فعال در حوزه دین است.

وی افزود: هنر و هنرمند دینی به ‌اعتلای فرهنگ غنی اسلامی در جامعه کمک فراوانی می کند بنابراین روند حمایت از آنها باید با سرعت بیشتر همراه ‌با آموزش باشد.

مراد نظری مدیر حوزه هنری استان مرکزی نیز عنوان کرد: این نمایشگاه حاصل ‌تلاش هنرمندان بود که به مدت یک روز در اواخر ماه مبارک رمضان خلق شده است.

در این نمایشگاه ‪ ۶۰‬اثر منتخب همایش کارگاهی هنرمندان تایپو گرافی، نگار گری، تصویرسازی و کاریکاتور برگزفته از مضامین آیه‌های مبارک قرآن درباره صلح، دوستی، وحدت و پرهیز از تفرقه در اواخر مهر ماه گذشته‌ به مدت یک هفته در معرض دید عموم قرار گرفته بود.

در این مراسم از هنرمندان برتر رشته‌ های مختف با عنوان قرآن، اتحاد و هنر حوزه هنری استان مرکزی تقدیر شد.

کد مطلب 581351

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