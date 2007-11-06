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۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۵۴

در صورت تصویب وزیر رفاع؛

طر ح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح به زودی اجرا می‌شود

طر ح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح به زودی اجرا می‌شود

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: با تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، طرح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح به زودی اجرا می شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح بیمه مکمل بازنشستگی نیروهای مسلح در مراحل تصویب قرار دارد که با تصویب از سوی وزیر دفاع بنا است به زودی اجرایی گردد.

وی با اشاره به اینکه این طرح مشمول نیروهای جدید و تازه استخدام شده می شود گفت : افرادی که به تازگی به استخدام نیروهای مسلح در آمده اند، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند .

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، در تشریح اجرای این طرح گفت : ماهانه مبلغی از حقوق هر فرد ، کسر و جمع آوری می شود و پس از بازنشستگی در غالب فیش دوم حقوقی ارائه خواهد شد.  

سردار دقیقی خاطر نشان کرد: میزان فیش دوم حقوق بر اساس حقوق دریافتی فرد تحت پوشش و بر اساس مبلغی که هر ماه از حقوق آن کسر می شود، خواهد بود.

کد مطلب 581352

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