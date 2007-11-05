بکهام در یک بازی خیریه 100 هزار دلار برای حادثه دیدگان جمع آوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دیوید بکهام در این دیدار که به مناسبت حادثه دیدگان آتش سوزی کالیفرنیا برگزار شد، به همراه لس آنجلس گالکسی به میدان رفت و این دیدار را با نتیجه 12 بر 4 با پیروزی به پایان برد. دیدار شب گذشته مقابل دیدگان 5 هزار و 543 نفر برگزار شد و 100 هزار دلار کمک نقدی برای قربانیان آتش سوزی جمع آوری شد.

تیم هالیوود متشکل از ستارگان پیشین دنیای فوتبال است. در این تیم بازیکنی مثل فرانک لبوف ، ستاره سابق تیم فوتبال چلسی هم عضویت دارد.

بکهام پس ازپایان این دیدارگفت: اینکه درجایگاهی قرار داشته باشی که بتوانی به دیگران کمک کنی همواره خوب است. خوشحالم از اینکه در دیداری به میدان رفتم که برای یاری به قربانیان آتش سوزی کمک های نقدی جمع آوری شد. تمام درآمد این بازی مستقیما دراختیار صلیب سرخ آمریکا قرار گرفت تا به دست حادثه دیدگان برسد.