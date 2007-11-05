ایران آماده احداث کارخانجات سیمان در تمام دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان امروز صبح در دیدار با وزیر اقتصاد گینه، توسعه روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه گینه را از سیاستهای دولت نهم برشمرد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن تعمیق روابط ایران و گینه را به نفع دو کشور دانست و افزود: ایران ظرفیتهای خوبی برای توسعه روابط با گینه دارد.

وی تصریح کرد: ایران در کشورهای مختلف به ویژه آفریقایی در بخش تراکتور، اتوبوس، کامیون و خودروی سواری فعال است و دهها کارخانه در این زمینه در کشورهای مختلف احداث کرده است.

به گفته محرابیان احداث کارخانه خودروی سواری در سنگال آخرین پروژه در دست اجرای ایران در دیگر کشورها است که بر اساس برنامه تا 4 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و ایران آمادگی دارد تا در این زمینه با کشور گینه نیز همکاری نماید.

وی افزود: ایران امروز کارخانجات خود را با طرحهای از پیش آماده شده و در زمان کوتاهی راه اندازی می کند و در زمینه ساخت کارخانجات سیمان نیز ایران این توانایی را دارد که به همت صنعتگران بومی، در داخل و خارج از کشور به سرعت کارخانه احداث کند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: با توسعه روابط دو جانبه، ایران می تواند در زمینه ساخت کارخانجات تراکتور، اتوبوس، کامیون و خودروی سواری برای گینه اقدام کند.

وی میزان تولید سالانه آلومینیوم در ایران را 210 هزار تن ذکر کرد و گفت: با برنامه ریزی انجام شده تولید آلومینیوم به 5/1 میلیون تن درسال خواهد رسید.

محرابیان اظهارداشت: با توجه به اینکه یکی از مواد اولیه آلومیینوم بوکسیت است و ذخایر غنی این ماده درگینه وجود دارد، این کشور می تواند در تامین این ماده اولیه با ایران فعالیت بیشتری داشته باشد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: طبق توافقات انجام شده در گذشته در خصوص تامین بوکسیت ایران از گینه، امیدواریم با همکاری بیشتر این کشور مشکلات این طرح مرتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: ایران همچنین در خصوص استخراج سنگ آهن، اورانیوم و طلا نیز از همکاری با گینه کوناکری استقبال می کند.

محرابیان همچنین از مواضع دوستانه گینه درخصوص مسائل هسته ای ایران و نظرات بسیار روشن وزیر اقتصاد گینه در این خصوص قدردانی کرد.

وزیر اقتصاد گینه کوناکری نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم گسترش روابط فیمابین گفت: گینه خواستار همکاری ایران به منظور احداث کارخانه مونتاژ تراکتور در این کشور است و نیز سفارشاتی برای دریافت اتوبوس خواهد داشت.

عثمان دوره، ثبات اقتصادی، نیروی کار مناسب، منابع طبیعی فراوان و معادن غنی موجود در گینه را از مزیتهای این کشور برای سرمایه گذاری صنعتی ایران دانست و افزود: امتیاز استخراج بوکسیت به ایران واگذار شده و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان کشورهای غیر متعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی است، همکاری آن با گینه بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: گینه کوناکری همچنین در مسائل مختلف بین المللی با ایران هماهنگ و هم نظر است و به ویژه در خصوص فعالیتهای صلح آمیز ایران با این کشور هم رای است.

گفتنی است، هم اکنون در مناطقی از گینه، شرکتی از ایران با 51 درصد سرمایه گذاری ایران و 49 درصد سرمایه گذاری گینه، در حال مطالعه و اکتشاف بوکسیت فعالیت دارند.