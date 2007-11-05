یک مسئول دولتی خبر داد: تولید سیب زمینی در مرز 4.4 میلیون تن

محمد مهدی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین و ارائه طرح افزایش 5 ساله کمی و کیفی تولید سیب زمینی به وزارت جهاد کشاورزی، بیان کرد: در پایان برنامه 5 ساله طرح استمرار تولید سیب زمینی به رقم 5 میلیون و 600 هزارتن خواهد رسید، این در حالی است که پیش بینی می شود درسال جاری بالغ بر4 میلیون و 400 هزارتن و درسال آینده حدود 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شود.

وی با اشاره به سطح زیرکشت سیب زمینی در سال جاری بالغ بر170 هزارهکتار، افزود: برای اجرای طرح استمرار پیش بینی تولید سیب زمینی برای سال زراعی 88 رقمی معادل 5 میلیون و 125 هزار تن است ضمن اینکه پیش بینی می شود درسال 89 بالغ بر5 میلیون و 275 هزار تن، درسال 90 معادل 5 میلیون و 435 هزارتن و درپایان برنامه درسال 91 بالغ بر5 میلیون و 600 هزار تن سیب زمینیدر سطح کشوربه تولید رسد.

بحرینی قیمت کنونی سیب زمینی درسطح کشوررا متعادل و مناسب اعلام کرد.

سال 2008 سال سیب زمینی

مدیرکل دفترسبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: رکورد تولید سیب زمینی در سال جاری دربرخی ازنقاط کشور تا 111 تن در هکتار رسیده درحالیکه متوسط عملکردآن رقمی بالغ بر 26.5 تن درهرهکتار است که این میزان به نسبت رقم رکورد پائین است.

وی با اشاره به نامگذاری سال 2008 ازطرف فائو به عنوان سال سیب زمینی بیان کرد: درراستای بهبود برنامه های کمی و کیفی سیب زمینی درکلیه استان های کشورمطالعات به انجام رسیده است.

ورود 10 درصد تولید سیب زمینی به صنایع تبدیلی

بحرینی بیان کرد: محصول سیب زمینی درحال حاضر تنها 10 درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی را مورد استفاده قرارمی دهد این در حالیست که زمینه افزایش بهره گیری از این صنایع تا 3 برابر وجود دارد که باید درراستای کاهش قیمت برای مصرف کننده و تولیدکننده بکارگرفته شوند.

وی با اشاره به تاثیر کثرت تولید درافول قیمت ها و افزایش ضایعات بیان کرد: نیاز واحدها و کارخانجات فرآوری محصول سیب زمینی برای سال های آتی رقمی معادل بیش از یک میلیون تن خواهد بود این در حالیست که در شرایط کنونی با اخذ موافقت نامه های اصولی برنامه های فرآوری و تبدیل محصول اجرایی می شود.

مدیرکل دفترسبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه درسال اول طرح افزایش 5 ساله کمی و کیفی تولید سیب زمینی افزایش سطح زیرکشت دنبال می شود، افزود: سطح زیر کشت سیب زمینی برای سال های آتی ثابت خواهد بود درحالیکه افزایش عملکرد درواحد سطح در این برنامه مورد نظر است.

خودکفایی کشوردرتولید بذور اصلاح شده

وی اظهار داشت : با توجه به استفاده از بذراصلاح شده از طریق تولید مینی تیوبردر داخل کشورو بذور وارداتی امیدواریم وابستگی به واردات در این زمینه کاهش یابد ضمن اینکه در حال حاضر رقم نیاز به واردات بذری هنوز نهایی نشده است.

بحرینی با اشاره به دستیابی ایران به دانش تولید ریزغده سیب زمینی درداخل کشورتصریح کرد: با کمک بخش خصوصی ریزغده ها یا همان مینی تیوبر سیب زمینی به صورت گواهی شده در حال تکثیر است که با ادامه این روند در سال های آتی به خودکفایی در این زمینه خواهیم رسید.

وی افزود: پروسه تولید مینی تیوبر تا دستیابی به گواهی بذری برای کاشت در مزارع حدود5 سال به طول می انجامد؛ لذا در این سال ها باید توجه و مراقبت بیشتری معطوف برنامه های تولید بذر داخلی و نیز وارداتی شود که این امر در برنامه 5 ساله افزایش کمی و کیفی تولید سیب زمینی در استان های مختلف کشور دنبال می شود.

مدیرکل دفترسبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در پایان سطح زیرکشت گوجه فرنگی در کشوررا حدود 150 هزارهکتار با برآورد تولید 4 میلیون و 800 هزار تن اعلام کرد.