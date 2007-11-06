به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته چهارشنبه 16 آبان، "فلسفه اخلاق و ضرورتهای آن" با حضور دکتر سروش دباغ، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه "سوفیا" هر هفته چهارشنبه‌‌ها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز با اجرا و کارشناسی منوچهر دین‌پرست شنیده می‌شود.

برنامه " سوفیا" در نظر دارد در چندین هفته برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. تاکنون موضوعاتی چون: "اخلاق و حقوق پزشکی"، "اخلاق و کرامت انسانی"، "اخلاق و معنویت" و "اخلاق و فقه" در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.