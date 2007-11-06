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۱۵ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۰۱

"فلسفه اخلاق و ابعاد مختلف آن" بررسی می‌شود

"فلسفه اخلاق و ابعاد مختلف آن" بررسی می‌شود

فلسفه اخلاق و ابعاد مختلف آن در روز چهارشنبه 16 آبان با حضور دکتر سروش دباغ در مجموعه برنامه سوفیا بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته چهارشنبه 16 آبان، "فلسفه اخلاق و ضرورتهای آن" با حضور دکتر سروش دباغ، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

برنامه "سوفیا" هر هفته چهارشنبه‌‌ها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز با اجرا و کارشناسی منوچهر دین‌پرست شنیده می‌شود.

برنامه " سوفیا" در نظر دارد در چندین هفته برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. تاکنون موضوعاتی چون: "اخلاق و حقوق پزشکی"، "اخلاق و کرامت انسانی"، "اخلاق و معنویت" و "اخلاق و فقه" در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 581370

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