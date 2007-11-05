خانه مطبوعات کرمان ضرب و جرح خبرنگار ورزشی را محکوم کرد

به گزارش مهر، پس از آنکه دیشب رضا عوض پور ، سردبیر کرمان ورزشی به دست افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و راهی اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر کرمان شد خانه مطبوعات کرمان در اعتراض به این عمل بیانیه ای صادر کرد .

در بخشی از این بیانیه آمده است، رضا عوض پور، سردبیر کرمان ورزشی روز گذشته دراثر حمله دو نفر ناشناس به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شد .

این اتفاق ناگوار جامعه خبری استان کرمان را به شدت اندوهگین و نگران کرده است . این در حالی است که خبرنگاران محلی بدون آن که بیمه باشند هر روز با اخباری که تهیه می کنند خود را بیشتر در معرض این گونه خطر قرار می دهند .

خانه مطبوعات کرمان ضمن محکوم کردن این عمل از مسئولان امنیت استان کرمان مصرانه خواهان واکنش سریع و قاطع در شناسایی و مجازات عاملان این جنایت است .

هر چند مجازات آن ها موجب التیام کامل این درد نمی شود، اما قطعاً نشان توجه مسئولان نسبت به امنیت جان خبرنگاران به شمار می رود .

همچنین توجه مسئولان سیاسی و فرهنگی استان را به اهمیت جایگاه خبرنگاران در سالم سازی و آگاهی بخشی به جامعه جلب می کنیم، چون جامعه بدون خبرنگار، جامعه ای مرده است و این خبرنگاران مخلص و زحمت کش هستند که با اهدا جان عزیز خود به جامعه زندگی می بخشند .

باشد تا مسوولان نیز نسبت به تامین امنیت این عزیزان جدی تر عمل کنند و عاملان این عمل ددمنشانه را هر چه زودتر به مجازات برسانند تا درس عبرتی باشد برای کسانی که حقوق خبرنگاران را نادیده می گیرند .

شب گذشته

نفر ناشناس با حاضر شدن در جلوی منزل مسکونی رضا عوض پور در حوالی میدان کوثر به محض خارج شدن وی از منزل به وسیله چاقو به وی حمله ور شدند

بلافاصله عوض پور به بیمارستان و سریعاً به اتاق عمل ارجاع داده شده که پس از عمل پزشک جراح او از پارگی در ناحیه ورید و یکی از اعصاب پای او خبرداد و احتمال قطع شدن پای ورزشی نویس را قوی اعلام کرد

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