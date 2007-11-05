جشنواره شعر زاگرس نشینان در یاسوج برگزار می شود

دبیر جشنواره شعر زاگرس نشینان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: هویت هر ملتی نوشته ها و آثار آن ملت است و شعر هویت فرهنگی و زیباترین و رساترین و گویاترین هنرهاست.

سیدغفار موسوی اظهار داشت: شعر زاگرس به واسطه گستردگی جغرافیایی و فرهنگی این منطقه از کشور از ویژگی های خاصی از جمله تنوع موضوع و گویش ها برخوردار است.

وی افزود: با توجه به این که بخش عظیمی از عشایر کشور در این منطقه سکونت دارند می توان شعر زاگرس را شعر عشایر دانست.

موسوی عنوان کرد: پس از تصویب جشنواره شعر زاگرس نشینان ایران اسلامی و ارسال فراخوان، تعداد 680 اثر در قالب های مختلف شعر به دفتر دبیرخانه رسید که کار بازخوانی آنها از هفته آینده آغاز می شود.

وی بیان داشت: در حاشیه این جشنواره نیز سه کارگاه شعر با حضور پیشکسوتان عرصه شعر کشور برگزار خواهد شد.