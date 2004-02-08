مدال طلا بر سينه محمود ميران

به گزارش خبرنگار " مهر" دردومين روزازاين رقابتها ميران پس ازغلبه برحريفان خود درديدارنهايي مقابل جودوكارايتاليايي قرار گرفت كه موفق شد اين حريف را نيزضربه فني كرده وبعنوان قهرماني اين رقابتها دست يابد. ميران پيش ازاين نيزتمام رقباي خود را درمسابقات وزن آزاد با ضربه فني پشت سرگذاشته بود.
گفتني است: ميران بعنوان ستاره اين دوره ازمسابقات انتخاب شد.
سيد محمود ميران مدل طلاي رقابتهاي بين المللي فرانسه را از آن خود كرد.
به گزارش خبرنگار " مهر" دردومين روزازاين رقابتها ميران پس ازغلبه برحريفان خود درديدارنهايي مقابل جودوكارايتاليايي قرار گرفت كه موفق شد اين حريف را نيزضربه فني كرده وبعنوان قهرماني اين رقابتها دست يابد. ميران پيش ازاين نيزتمام رقباي خود را درمسابقات وزن آزاد با ضربه فني پشت سرگذاشته بود.
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