دیدار عمومی مسئولان دادگستری کل استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان تهران اعلام کرد: جلسه دیدار عمومی ریاست کل دادگستری استان تهران با حضور آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، درخشان نیا قائم مقام رئیس کل ، ابراهیم خانی سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران ، احمدی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران ، ماندگاری معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز (14 آبان) در محل حوزه ریاست واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار گردید.

بر اساس این گزارش در این جلسه که مسئولان قضایی استان تهران حضور داشتند تعداد 25 نفر از متقاضیان به طرح مطالب و خواسته های قانونی خویش پرداختند و اکثر درخواست های مطرح شده پیرامون رفع اطاله دادرسی، تسریع در اجرای حکم صادره، درخواست رسیدگی دقیق تر و ... بود که حسب مورد نیز از سوی مدیران حاضر در این جلسه دستورات مقتضی صادر گردید.