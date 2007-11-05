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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۰۵

1600 هکتار به حریم خدماتی مشهد اضافه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهردای مشهد از افزودن هزار و 600 هکتار به حریم خدماتی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد خلیل الله کاظمی عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از سه ماه پیش کار ارائه خدمات در این محدوده آغاز شده و شهرداری موظف به انجام مسئولیت های خدماتی در این بخش است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از رفت و روب روزانه 33 میلیون متر مربع در مشهد خبر داد و افزود: بالغ بر 53 درصد رفت و روب و جمع آوری زباله در مشهد به صورت مکانیزه انجام می شود.

کاظمی با اشاره به تولید روزانه 600 گرم زباله توسط هر شهروند اظهار داشت: سالانه بالغ بر 20 میلیارد تومان هزینه رفت و روب و جمع آوری زباله می شود.

وی ادامه داد: 60 دستگاه ماشین کار جمع آوری شبانه زباله به صورت مکانیزه و 55 دستگاه کار رفت و روب را انجام می دهد که تا پایان سال جاری 36 دستگاه دیگر با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد تومان به این ناوگان اضافه می شود.

کد مطلب 581398

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