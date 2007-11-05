همایش ره آوردهای نظری و تجربی مسائل آموزشی مدارس دوره ابتدایی برگزار شد

به گزارش خبرگزار مهر، این نشست علمی با سیاستگذاری معاونت آموزش و پرورش عمومی و برنامه ریزی دفتر آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی کشور برگزار شد .

باقرزاده معاون آموزش و پرورش عمومی با بیان دیدگاههای خود در زمینه تعلیم و تربیت و تشریح ماموریت های نظام آموزش و پرورش در دوره عمومی گفت: تحرک و پویایی نظام اجتماعی به کارکردهای نظام تعلیم و تربیت وابسته است، لذا به هر میزان که آموزش و پرورش در انجام رسالت خویش توفیق یابد، روند رو به رشد پیشرفت و توسعه جامعه در جهت آرمانهای نظام شتاب بیشتری پیدا می کنند.

وی افزود: رسالت آموزش و پرورش تربیت انسانهایی متدین، خلاق، فکور، پرسشگر، بلندهمت امیدوار به آینده، شجاع، منضبط و در یک کلام انسان کامل است.

باقرزاده عقلانیت همراه با باورهای قلبی را ضامن حفظ و استمرار نوگرایی در آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: این انتظار معقول از آموزش و پرورش در رهنمودهای ارزشمند و راهگشای مقام معظم رهبری به طور آشکار و ضمنی پیوسته مورد تاکید قرار می گیرد.

معاون آموزش و پرورش ادامه داد: جایگاه رفیع آموزش و پرورش دوره عمومی در تربیت انسانهایی با ویژگی هایی مورد انتظار مقام معظم رهبری که منبعث از دستورات دینی و متون اسلامی است، این دوره تحصیلی را به دوره ای حساس و پراهمیت تبدیل کرده به طوری که اگر در دوره عمومی بتوان فرصت های مناسب یادگیری را برای کودکان و نوجوانان فراهم کرد و حضوری توام با نشاط، شادمانی، طراوت و احساس لذت را برای آنان در محیط مدرسه رقم زد، آنگاه انتظار تربیت انسانهایی سالم، صالح و اندیشمند دور از دسترس نخواهد بود.

وی یافتن راهها و روش های مناسب جهت حل مشکلات و مسائل را منوط به وجود افراد نواندیش و پژوهشگر دانست و خاطرنشان ساخت: مهمترین و اساسی ترین گام در فرآیند هدایت صحیح یک نظام شناسایی مشکلات و دغدغه های آن نظام، تفکر و اندیشیدن و بهره گیری از یافته های علمی در حوزه های مختلف و تجارب انسان های دیگر است.

باقرزاده تصریح کرد: معاونت آموزش و پرورش عمومی با هدف جاری کردن رویکرد تحول در کالبد آموزش و پرورش بر توسعه فرهنگ پژوهش و جستجوی روش های نوین تاکید دارد که برای بهره گیری از این ظرفیت عظیم، سامانه ای لازم است تا از طریق آن فرصت اندیشیدن برای دستیابی به راههای نو برای حل امور و مسائل جدید ایجاد شود. زیرا با روش های کهنه نمی توان مسائل جدید را برطرف کرد.

معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش در این همایش با استقبال از نظرات، دیدگاهها، ابتکارات و نوآوری های تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت گفت: برنامه و فعالیت هایی که مبتنی بر دیدگاهها، تجارب و خلاقیت های دلسوزان نظام آموزشی باشد، نتایج پرثمرتری را به همراه خواهد داشت.

گفتنی است در این همایش جلسات متعددی در زمینه موضوعات کاری آموزش و پرورش ابتدایی برگزار شد و موضوعاتی چون پیگیری امور مربوط به معلمان راهنمای روستایی، IT در آموزش و پرورش ابتدایی، وضعیت نیروی انسانی و مشکلات اعتباری مورد بررسی قرار گرفت.