لایحه آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به دولت تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه قضایی قانون آیین دادرسی کیفری متضمن سیاست های کیفری و جنایی انسجام یافته ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می کند. در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری شمه ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور نیز لحاظ شده است.

احیای سیاست های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدایی و بهره گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است.

همچنین در این جلسه لایحه قضایی قانون مجازات اسلامی برای طی مراحل تصویب به وزیر محترم دادگستری ارائه شد.

این لایحه که برای اولین بار به سبک کد بندی جدید تنظیم و تدوین شده است مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل می باشد.

برخی از عناوین این قانون عبارتند از: جرائم علیه حقوق مالی، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرائم علیه مقدسات دینی، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه شکایات دولتی و عمومی.

در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی ضمن بر شمردن نکات قوت لوایح پیشنهادی اظهار امیدواری کرد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب این لوایح سرعت عمل به خرج دهند.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه با اشاره به موضوع تحریم های یک جانبه دولت استکباری آمریکا گفت: این اقدامات مذبوحانه هیچ گاه در عزم دولت و ملت ایران خللی ایجاد نکرده است و تمام مسئولان باید با هوشیاری کامل مواظب تحرکات ایزائی دشمن باشند و با اتخاذ تدابیر لازم توطئه های آنها را خنثی نمایند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مردم عزیز و مومن کشورمان با این تحریم ها آشنا بوده و این بار نیز به لطف الهی مکر و خدعه دشمن خنثی خواهد شد.

آیت الله شاهرودی افزود: اقدامات و برنامه های اخیر آمریکا در اعمال تحریم های بانکی عملا ادعاهای دروغین آنها در دفاع از دموکراسی و آزادی و داشتن اقتصاد باز و رقابتی را اثبات کرد و این اعمال نشان داد که چگونه غربیها و خصوصا آمریکا همه چیز را در کنترل و اختیار خود دارند و حتی به بانک هایی که عمدتا بانک های خصوصی هستند نیز اجازه فعالیت نمی دهند و سیاست های استکباری خود را به آنها تحمیل می کنند.

رئیس قوه قضائیه گفت: دولت آمریکا برای رسیدن به اهداف شوم سیاسی خود و به منظور در تنگنا قرار دادن نظام مقدس اسلامی با اعمال فشار به بانک های خود و دیکته کردن سیاست های خود باعث ضرر و زیان این بانک ها شده و آنها را از رقابت در عرصه هایی که برای آنها سود دارد منع می نماید و در واقع دولت آمریکا با ادعای دموکراسی، بدترین نوع دیکتاتوری را اعمال و عملا اختیار بخش خصوصی از جمله بانک ها را سلب و اراده باطل سیاسی خود را به آنها تحمیل می نماید.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: در پشت چهره بزک کرده آمریکا، استبداد کریه و زشتی وجود دارد که در همین مسئله تحریم بانک های ایرانی به ناچار خود را نشان داد.

رئیس قوه قضائیه سالروز شهادت امام صادق (ع) رئیس مکتب و فقه جعفری را تسلیت گفت و افزود: امیدوارم که خداوند متعال به همه توفیق دهد که پیرو این بزرگواران باشیم و تعالیم سعادت بخش آنها را در زندگی و کار خود سرلوحه فعالیتهایمان قرار دهیم.