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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

پلیس پاکستان :

تا کنون 1500 نفر از وکلا و سران احزاب سیاسی مختلف بازداشت شده اند

پلیس پاکستان امروز اعلام کرد که حدود 1500 نفر از وکلا و اعضای احزاب این کشور را تاکنون بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع پلیس پاکستان خبر دادند که از زمان برقراری حالت فوق العاده در کشور حدود یک هزار و 500 نفر از وکلا، مقامات و مسئولان احزاب سیاسی مختلف این کشور بازداشت شده اند.

وی افزود: برخی از این افراد بازداشت و برخی دیگر در بازداشت خانگی بسر می برند.

پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه حال فوق العاده در کشور اعلام و علت آن را نیز به اوج رسیدن آشفتگی در پاکستان عنوان کرد.

این در حالی است که موج اعتراضها به اقدام مشرف در برکناری قاضی افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان به همراه تعدادی دیگر از قضات بلندپایه کشور و انتخاب حمید دوگار به جای وی به ریاست این دادگاه و اعلام وضعیت فوق العاده، همچنان ادامه دارد.

پلیس ضد شورش پاکستان امروز در شهر کراچی با صدها نفر از وکلا که در اعتراض به اقدام مشرف در اعلام وضعیت فوق العاده و تعلیق قانون اساسی دست به تظاهرات زده بودند درگیر شد.

"افتخارمحمد چودری" رئیس دادگاه عالی که مشرف وی را به همراه تعدادی از وکلا روز شنبه بلافاصله پس از اعلام وضعیت فوق العاده برکنار کرده بود، نیز در بین تظاهرکنندگان حضور داشتند.

کد مطلب 581412

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