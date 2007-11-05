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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

خراسان جنوبی چهارشنبه میزبان رئیس جمهور است

بیرجند - خبرگزاری مهر: دور دوم سفرهای استانی دکتر احمدی نژاد و هیئت دولت چهارشنبه ساعت 14 با ورود به بیرجند آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور پس از ورود به فرودگاه بیرجند، ضمن عبور از مسیر میدان امام، میدان شهداء، میدان ابوذر و خیابان مدرس این شهر در جمع پرشور مردم خراسان جنوبی در استادیوم آزادی بیرجند سخنرانی می نماید که این مراسم به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش می شود.

سخنرانی در استادیوم آزادی بیرجند، شرکت در کارگروههای ویژه، حضور در گردهمایی هیئت های مذهبی استان و دعای کمیل، برگزاری جلسه هیئت دولت و شرکت در نشست مطبوعاتی بخشی از برنامه های رئیس جمهور در خراسان جنوبی است.

در مراسم استقبال رئیس جمهور 100 ورزشکار با لباس های وی‍ژه و با ایجاد پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین 100 موتور سوار حضور خواهند یافت.

700 نفر به صورت شبانه روزی اقدام به نظافت و آماده سازی معابر ورودی شهر بیرجند نموده اند و سازمان اتوبوسرانی بیرجند نیز جهت جابجایی مردم به استادیوم ورزشی آماده شده است.

کد مطلب 581419

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