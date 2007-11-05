خراسان جنوبی چهارشنبه میزبان رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور پس از ورود به فرودگاه بیرجند، ضمن عبور از مسیر میدان امام، میدان شهداء، میدان ابوذر و خیابان مدرس این شهر در جمع پرشور مردم خراسان جنوبی در استادیوم آزادی بیرجند سخنرانی می نماید که این مراسم به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش می شود.

سخنرانی در استادیوم آزادی بیرجند، شرکت در کارگروههای ویژه، حضور در گردهمایی هیئت های مذهبی استان و دعای کمیل، برگزاری جلسه هیئت دولت و شرکت در نشست مطبوعاتی بخشی از برنامه های رئیس جمهور در خراسان جنوبی است.

در مراسم استقبال رئیس جمهور 100 ورزشکار با لباس های وی‍ژه و با ایجاد پرچم جمهوری اسلامی ایران و همچنین 100 موتور سوار حضور خواهند یافت.

700 نفر به صورت شبانه روزی اقدام به نظافت و آماده سازی معابر ورودی شهر بیرجند نموده اند و سازمان اتوبوسرانی بیرجند نیز جهت جابجایی مردم به استادیوم ورزشی آماده شده است.