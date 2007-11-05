  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

اتمام اجرای 172 طرح خودکفایی در ماکو

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد ماکو از اتمام اجرای 172 طرح خودکفایی در شهرستان ماکو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید سبزیکاری عصر امروز در جلسه بررسی طرح های خودکفایی شهرستان ماکو افزود: این طرحها در زمینه های خدمات، صنعت ، کشاورزی و دامداری توسط مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی با 17 میلیارد ریال از اعتبارات این نهاد و بنگاه های زود بازده اجرا شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرحها برای 500 نفر شغل دائم ایجاد شده است.

سبزیکاری به تصویب 360 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ماکو برای مددجویان کمیته امدادامام خمینی اشاره و اضافه کرد: از این تعداد طرح تاکنون به صاحبان 152 طرح هشت میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده است.

کد مطلب 581421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها