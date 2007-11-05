اتمام اجرای 172 طرح خودکفایی در ماکو

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید سبزیکاری عصر امروز در جلسه بررسی طرح های خودکفایی شهرستان ماکو افزود: این طرحها در زمینه های خدمات، صنعت ، کشاورزی و دامداری توسط مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی با 17 میلیارد ریال از اعتبارات این نهاد و بنگاه های زود بازده اجرا شده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرحها برای 500 نفر شغل دائم ایجاد شده است.

سبزیکاری به تصویب 360 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ماکو برای مددجویان کمیته امدادامام خمینی اشاره و اضافه کرد: از این تعداد طرح تاکنون به صاحبان 152 طرح هشت میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده است.