  1. استانها
  2. فارس
۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۳۵

انهدام باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فارس از انهدام باند بین المللی ترانزیت مواد مخدر کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار علی مویدی عصر امروز در نشستی خبری افزود: با توجه به اطلاع پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از فعالیت یک باند بین المللی مواد مخدر کارهای شناسایی و اطلاعاتی مرتبط آغاز شد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه این باند قصد داشت از طریق فارس مواد مخدر را به غرب کشور انتقال دهد عملیات گسترده ای برای دستگیری اعضای آن در منطقه کوار فارس آغاز اما مجرمان موفق به فرار شدند.

رئیس پلیس فارس ادامه داد: پس از فرار قاچاقچیان در عملیات گسترده ای مقارن 13 آبان ماه شش تن از قاچاقچیان کشته و هفت تن دیگر نیز دستگیر شدند.

سردار مویدی ادامه داد: از این باند بیش از یک تن تریاک، 800 تیر جنگی، چندین قبضه سلاح جنگی و شش خودرو کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اقدامات اخیر پلیس میزان کشفیات این استان طی هفت ماهه گذشته به بیش از 31 تن افزایش یافت.

کد مطلب 581429

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها