۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

نخست وزیر لهستان استعفا کرد

نخست وزیر لهستان بعدازظهر امروز استعفای خود را تقدیم "لخ کاژینسکی" رئیس جمهوری این کشور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری لهستان در بیانیه ای خبر داد که "یاروسلاو کاژینسکی" نخست وزیر این کشور امروز استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری کرد.

حزب محافظه کار حقوق و عدالت برادران کاژینسکی در انتخابات پارلمانی 21 اکتبر شکست خورد.

نخست وزیر مستعفی لهستان عصرامروز قرار است در اولین نشست مجلس جدید سخنرانی کند.

بر اساس اعلام ناظران سیاسی، تغییر دولت در لهستان به نزدیکی بیشتر این کشور به اتحادیه اروپا کمک می کند.

پارلمان لهستان ماه گذشته با هدف برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام منحل شد.

