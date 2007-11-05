پیروزی استیل آذین برابر نیروی زمینی / یانگ و فرزین اخراج شدند

به گزارش خبرنگارمهر، روز دوم از هفته دوم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز با پیروزی تیم فوتبال استیل آذین مقابل نیروی زمینی پیگیری شد.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در حضور بیش از 5 هزار تماشاگر در ورزشگاه دستگردی و با قضاوت سعید مظفری زاده برگزار شد، محمد همرنگ در دقیقه 38 تک گل استیل آذین را به ثمر رساند.

یانگ دستیار یونگ سرمربی پیشین استیل آذین و آرش فرزین مترجم این مربی به علت اعتراض به عملکرد داور، در نیمه دوم مسابقه از زمین اخراج شدند.

همچنین داود سیدعباسی که در جریان بازی یک کارت زرد دریافت کرده بود، پس از پایان مسابقه از داور این دیدار کارت قرمز دریافت کرد که دلیل این اخراج صحبتی بود که خطاب به داور مطرح کرد. ضمن اینکه آذری بازیکن استیل آذین هم دیگر بازیکن اخطاری این دیدار بود.

در دیگر دیدار هفته دوم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاههای کشور دو تیم فوتبال شاهین اهواز و سرخپوشان دلواز افزار برابر هم صف آرایی کردند که در پایان نیمه اول این مسابقه تیم شاهین اهواز با تک گل قاسم سلیمانی که در دقیقه 5 به ثمر رسید، از میهمان خود پیش افتاده است.