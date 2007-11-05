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۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۷:۵۰

رایس :

حالت فوق العاده در پاکستان باید لغو شود

حالت فوق العاده در پاکستان باید لغو شود

وزیر امور خارجه آمریکا امروز پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را به لغو حالت فوق العاده در این کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، کاندولیزا رایس در یک نشست خبری در شهر رام الله گفت: ما عقیده داریم برای پاکستان بهتر است که به مسیر قانون اساسی بازگردد و سپس انتخابات پارلمانی را برگزار کند.

وی افزود: ما از مشرف می خواهیم که به حالت فوق العاده پایان دهد و یک روند دموکراتیک را در کشور برقرار کند.

برپایه این گزارش، منابع پلیس پاکستان خبر دادند که از زمان برقراری حالت فوق العاده در کشور حدود یک هزار و 500 نفر از وکلا، مقامات و مسئولان احزاب سیاسی مختلف این کشور بازداشت شده اند. برخی از این افراد توسط پلیس بازداشت و برخی دیگر در بازداشت خانگی بسر می برند.

پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه حالت فوق العاده در کشور اعلام و علت آن را نیز به اوج رسیدن آشفتگی در پاکستان عنوان کرد.

این در حالی است که موج اعتراضها به اقدام مشرف در برکناری قاضی افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان به همراه تعدادی دیگر از قضات بلندپایه کشور و انتخاب حمید دوگار به جای وی به ریاست این دادگاه و اعلام حالت فوق العاده، همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 581435

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