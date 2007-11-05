به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی ممتهن ظهر امروز در مراسم دیدار اتاق بازرگانی فارس با سفیرکنیا افزود: سرمایه گذاران فارسی این امر را در قالب انتقال مصالح ساختمانی و کمک در احداث واحدهای مسکونی در آینده ای نزدیک صورت خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فارس روابط تجاری - فرهنگی خو د را با کشورهای آفریقایی طی مدت اخیر افزایش داده تاسیس شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و کنیا نیز می تواند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور موثر باشد.

رئیس کمیسیون آفریقا اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد: کشور کنیا نیز می تواند روابط مناسب تجاری و فرهنگی مناسبی با ایران و فارس تعریف کرده و در جهت تحقق آن اقدامات لازم را انجام دهد.

در ادامه جلسه سفیر کنیا نیز گفت: سرمایه گذاران و تجار ایرانی می توانند در کنیا نمایشگاه های متنوعی را برپا کرده و ما نیز در این بخش همکاری های لازم را صورت خواهیم داد.

علی عباس علی ادامه داد: از آنجایی که ساختمان سازی یکی از نیازهای کنیا قلمداد می شود از این رو ایران می تواند در راستای گسترش روابط تجاری خود با این کشور نسبت به تامین واحد های مسکونی کنیا نیز کمک مناسبی باشد.

وی راه اندازی پرواز مستقیم از فارس به کنیا را گامی موثر در جهت گسترش روابط دو کشور ایران و کنیا خواند و افزود: برای گسترش روابط و جذب بیشتر تجار و بازرگانان ایران به این کشور اقدامات لازم مانند صدور ویزا در اسرع وقت را پیش بینی کرده ایم.