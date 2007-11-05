۱۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

پیروزی ایرانجوان بوشهر بر پتروشیمی تبریز

بوشهر - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر موفق شد با یک گل از سد تیم پتروشیمی تبریز بگذرد تا اولین برد این فصل را جشن بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ایرانجوان عصر امروز در دیدار با تیم ماشین سازی تبریز موفق شد با تک کل دقیقه 75 پژمان امین از سد تیم پتروشیمی تبریز بگذرد و با کسب 3 امتیاز از این دیدار، وضعیت خود را در جدول مسابقات بهبود ببخشد.

ایرانجوان بوشهر در نیمه نخست بازی فشار زیادی بر دروازه حریف تبریزی خود وارد کرد، اما موفق به گلزنی نشد تا اینکه در دقیقه 75 این بازی از روی یک ضربه آزاد به گل دست یافت.

تیم پتروشیمی تبریز نیز در این دیدار موقیعت هایی بر روی دروازه تیم ایرانجوان بوشهر خلق کرد، اما موفق به جبران این شکست نشد.

ایرانجوان بوشهر در هفته سوم لیگ دسته دوم ایران به مصاف فلک افلاک لرستان می رود.

